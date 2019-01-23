2019-01-23T10:54:19+03:00
Происшествия

В Геленджике мошенники представлялись сотрудниками газовой службы и обворовывали пенсионеров

Правоохранители проверяют причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Крымске мошенники представлялись сотрудниками газовой службы и обворовывали пенсионеровВ Крымске мошенники представлялись сотрудниками газовой службы и обворовывали пенсионеровФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Геленджика обратились обманутые трое жителей города-курорта. Пожилые люди рассказали правоохранителям, что мошенники, представлялись сотрудниками «Регионгаз» и меняли в газовом оборудовании незначительные части, которые не требуют ремонта.

30-летний, 33-летний и 35-летний мужчины, жители Крымска, составляли акт выполненных работ и просили его оплатить. Пенсионеры оплачивали эти услуги.

Потерпевшие обратились в газовую службу и выяснили, что никаких проверок компания проводить не собиралась, а услуги, которые оплачивали обмануты жители, стоят гораздо дешевле.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений, -- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Злоумышленники. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Злоумышленники. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем жителям и гостям курорт. Если вы тоже подвернулись преступным посягательствам указанных лиц, обратитесь в ОМВД России по городу Геленджику по телефонам – 8 (86141) 3-29-35 и 102.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Миллиардер районного масштаба: как серпуховской чиновник Александр Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей
«КП» разбирается в запутанной истории Александра Шестуна, арестованного по подозрению в коррупции. Следствие обвиняет его в небывалых хищениях
В Самаре пятилетнюю девочку с «дьяволом внутри» избили молотком и сбросили с балкона, ее мама просит президента о помощи
По мнению родителей Нади, чудом оставшейся в живых, судебные разбирательства по преступлению идут необъективно и без поддержки они не справятся
Охотники за головами-5: сбежавший убийца, которого ищут журналисты «КП», живет по поддельным документам на Донбассе
Журналисты «Комсомолки» продолжают идти по следу одного из самых опасных преступников России, за которого объявлена награда в 1 миллион рублей
Новости 24
В Краснодаре полицейского осудили на три года условно за взятку
В Сочи ущерб от незаконной вырубки деревьев составил 5 миллионов рублей
Южное дерби по гандболу пройдет в Краснодаре в марте
Мужчина сбежал из Краснодара, не желая оплачивать штраф
В Анапе расширяют улицу Крылова
В Кропоткине осудят директора и инженера организации, от действий который погибла 2-летняя девочка
В Геленджике злоумышленница сняла с банковской карты пожилой женщины деньги
На Кубани в 2019 году увеличат экспорт продукции АПК
В парке «Россия – Моя история» расскажут о Сталинградской битве
В Апшеронском районе мужчина обокрал свою 90-летнюю родственницу
Жителям Кубани предложили снизить потребление сахара
В Горячем Ключе у двух местных жителей обнаружили 6 килограммов марихуаны
Еще один МФЦ откроют в Краснодаре
В Сочи машина сбила подростка на «зебре»
ХК «Сочи» отправил нападающего Александра Полунина в фарм-клуб
Иран представил 7 инвестиционных проектов для реализации на Кубани
В Новороссийске потушили пожар в жилом доме
В 2019 году на Кубани реализуют более 100 инвестпроектов
На Кубани откроют три филиала библиотеки для слепых
На Кубани реализуют проект по сохранению лесов
На кубанское здравоохранение до 2024 года потратят более 17,5 млрд рублей
Александр Сурин назначен президентом - председателем правления «Запсибкомбанка»
Банк ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS
В Краснодар съехались боксеры со всей страны
В администрации Кубани появится новое управление
В Краснодаре завершили важный этап строительства коллектора по ул. Петра Метальникова
В Кропоткине задержали подозреваемого в убийстве
Краснодарец выиграл в лотерею квартиру стоимостью 3,5 млн рублей
Набережную Геленджика очистили по решению суда