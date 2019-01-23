В Геленджике мошенники представлялись сотрудниками газовой службы и обворовывали пенсионеров

В дежурную часть полиции Геленджика обратились обманутые трое жителей города-курорта. Пожилые люди рассказали правоохранителям, что мошенники, представлялись сотрудниками «Регионгаз» и меняли в газовом оборудовании незначительные части, которые не требуют ремонта.

30-летний, 33-летний и 35-летний мужчины, жители Крымска, составляли акт выполненных работ и просили его оплатить. Пенсионеры оплачивали эти услуги.

Потерпевшие обратились в газовую службу и выяснили, что никаких проверок компания проводить не собиралась, а услуги, которые оплачивали обмануты жители, стоят гораздо дешевле.

- В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность злоумышленников к совершению аналогичных преступлений, -- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Злоумышленники. Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем жителям и гостям курорт. Если вы тоже подвернулись преступным посягательствам указанных лиц, обратитесь в ОМВД России по городу Геленджику по телефонам – 8 (86141) 3-29-35 и 102.