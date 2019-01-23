Турецкое консульство начало отправку тел погибших в районе Керченского пролива моряков на родину

Тела погибших моряков с танкеров Maestro и Candy опознаны. Об этом сообщили в турецком консульстве в Новороссийске. Сейчас дипломаты готовятся переправить пострадавших при пожаре в открытом море близ Керченского пролива домой на родину. Вместе с выжившими будут отправлены и тела тех, кого спасти не удалось.

Известно, что четверо из них - турецкие подданные, шестеро - граждане Индии. Кстати, власти этой страны по поводу опознания и транспортировки своих погибших к российской стороне пока не обращались.

Видео с вертолета МЧС, как спасатели тушат горящие газовозы.

Керченские медики приняли в больницах пострадавших моряков. Фото: Галина Ковалева

Напомним, пожар в Черном море случился примерно в шесть вечера 21 января. Два судна загорелись - Maestro и Candy - 15 милях южнее мыса Такиль недалеко от Керченского пролива. Оба шли под флагом Танзании. На борту находились 32 человека, все они были гражданами Индии и Турции, россиян среди моряков не было.

Российские спасатели оперативно отреагировали на ЧП, выдвинувшись в море для спасения иностранных моряков. Из воды удалось достать 14 выживших. К сожалению, среди поднятых на российские спасательные корабли были и погибшие. Еще шестерых членов обоих команд найти в море не удалось.

Позже специалисты предположили, что пожар произошел при перевалке топлива. Моряки нарушили технику безопасности. Для этого одному из членов экипажа достаточно было выйти на палубу с включенным мобильником или бычком сигареты. Другие спорят, что судна не везли газ, ведь так долго гореть может только нефть или мазут. Все случилось так быстро, что аварийный сигнал подать моряки так и не успели. Часть команды прыгнула в воду даже без спасательных жилетов.

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Как известно, возможной причиной трагедии стала неправильная перевалка газа с одного судна на другое. И если об уроне экологии при крушении нефтяных танкеров давно известно всем, то при розливе газа на поверхность пораженного участка природе тоже не поздоровится.

- В зоне инцидента случится газовое загрязнение, - комментирует член общественно-экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко (продолжение)

Турецкое посольство в Новороссийске уточняет информацию о погибших моряках

В Черном море в 15 милях от берега продолжают гореть два газовоза «Maestro» и «CANDY». Возможно, при перевалке топлива моряки нарушили технику безопасности. Сначала прогремел взрыв на одном из кораблей. Затем по цепной реакции загорелось и второе судно. Члены экипажа выпрыгнули за борт. Аварийный сигнал подать моряки не успели, все произошло очень быстро (читайте далее)