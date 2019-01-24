На Российском инвестиционном форуме в Сочи выступят Хабенский и Башмет

В Сочи 14-15 февраля пройдет Российский инвестиционный форум. Его участников ждет не только насыщенная деловая, но и культурная программа. РИФ совпадает с началом традиционного Зимнего фестиваля искусств, который продлится до 24 февраля.

Вечером 14 февраля в Зимнем театре состоится гала-концерт уникального Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением маэстро Юрия Башмета.

В этот же день известный знаток Александр Друзь проведет интеллектуальную игру на тему «Большая страна», которое будет посвящено истории и современности российских городов и регионов.

А 15 февраля на сцене Зимнего театра представят публике спектакль «Не покидай свою планету» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В спектакле участвуют Константин Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Постановка была создана в 2016 году совместно Зимним международным фестивалем искусств и Московским театром «Современник», и с тех пор предваряет собой каждый сочинский фестиваль.

В субботу, 16 февраля пройдет гала-концерт фестиваля искусств. На нем прозвучат сразу три мировые премьеры: слушателям представят сочинения Валерия Воронова, Патрика де Клерка и Жии Ванга , в исполнении которых примет участие Юрий Башмет.

- В гала-концерте примут участие музыканты и исполнители из Испании, Бельгии, Германии, Республики Корея и США. В программе концерта – произведения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, К. Вебера, Й. Гуммеля, Г. Венявского, - сообщают организаторы.

Но с окончанием РИФа Зимний фестиваль искусств продолжится впечатляющей программой. На ежегодном джазовом концерте, который в этот раз пройдет 17 февраля, выступит лауреат двух премий «Грэмми», знаменитая американская певица и пианистка Дайана Шур.

Впервые на форуме соединятся два уникальных хоровых коллектива. 19 февраля на вечере, получившем название «Когда горы встречаются с морем» на сцену Зимнего театра вместе выйдут два мужских вокальных ансамбля: «Рустави и «А Филетта».

Гостем традиционного балетного вечера 20 февраля станет солист Национального балета Испании Серхио Берналь. Специальным же гостем фестиваля станет национальный театр Тайваня «У-Театр», который 22 февраля представит красочный спектакль «Звук океана».

- Особая программа также пройдет в Зале камерной и органной музыки. Например, 17 февраля здесь состоится Бетховен-марафон из четырех концертов, в программе которых – сонаты для фортепиано, скрипки и виолончели Бетховена. 20 февраля в Органном зале состоится второй Турнир Поэтов. А 22 февраля пройдет ежегодный конкурс композиторов. Также в Зале камерной и органной музыки пройдут гала – концерты Департаментов Международной музыкальной академии, на которых будут выступать лучшие молодые музыканты из разных стран мира, - сообщает пресс-служба «Русского концертного агентства».