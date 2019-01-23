Кубанские яблоки защитят патентом

В прошлом году кубанские садоводы собрали рекордный урожай яблок за последние 30 лет и укрепили свои позиции среди главных производителей этого фрукта в стране.

- Наш регион является лидером России в отрасли садоводства. По объему промышленного производства фруктов Краснодарский край занимает первое место в стране. Доля региона в общероссийском объеме собранной плодово-ягодной продукции составляет около 40%, - рапортовали по итогам года в краевом министерстве сельского хозяйства.

Региональные власти убеждены, что Кубань берет не только числом, но и качеством, а потому именование «кубанские яблоки» решили запатентовать. Занялся этим уже другой государственный орган.

- В ближайшее время пакет документов будет направлен в Роспатент для получения сертификата на уникальный товар, - заявили в краевом департаменте потребительской сферы.

Яблоки станут далеко не первым продуктом, который получит защиту своего географического наименования.

- Всем известны товары с зарегистрированным наименованием места происхождения товара - вина Абрау-Дюрсо, минеральная вода из Горячего ключа, Краснодарский чай. В отличие от товарного знака, данное средство индивидуализации указывает на место изготовления продукта и всегда гарантирует наличие в нем особых, уникальных свойств, выделяющих этот товар среди остальных, - отмечает глава ведомства Роман Куринный.

Подобный отличительный знак могут получить только те яблоки, которые выращены на территории края. Уже этого факта достаточно, чтобы говорить об уникальном вкусе наших фруктов.

КОММЕНТАРИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Это знак качества для потребителей

- Благоприятный климат и почвы Краснодарского края идеально подходят для выращивания яблок, их свойства и вкус действительно отличаются от фруктов, выращенных в садах наших соседей, - говорит руководитель одного из садоводческих хозяйств Игорь Олефиренко. - Но каждое хозяйство работает по разным технологиям и методикам, и очень важно отношение к своему делу. В любом случае, думаю, что географическое наименование заставит производителя подходить к делу более ответственно и станет своеобразным знаком качества для потребителей.

А власти рассчитывают, что узнаваемость кубанских яблок позволит привлечь инвестиции в садоводство, а также средства на развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса и туризма.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Валовый сбор яблок на Кубани в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах в 2018 году превысил 343,5 тысячи тонн. Это на 15% больше, чем годом ранее, когда было собрано 297,3 тысячи тонн яблок. Площадь яблоневых садов в Краснодарском крае составляет 18,5 тысячи гектаров.