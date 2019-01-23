Двухлетняя девочка погибла от удара током, наступив на телеантенну

Трагедия произошла еще в июне прошлого года. Маленькая Настя (имя изменено - авт.) приехала в Кропоткин с мамой к родственникам. По нелепой случайности в доме, где было подключено кабельное телевидение, двухлетняя малышка наступила на оголенный провод телеантенны и получила мощный удар тока. Ее экстренно доставили в местную больницу, но ребенок погиб спустя сутки.

- По версии следствия, жильцы дома пользовались услугами ООО «Кубань Телеком Сервис», - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Фирма провела в квартиру кабельное телевидение и должна была регулярно проверять свое оборудование. Но работники компании не занимались техническим обслуживанием сети. Она стала опасной для жизни.

Сейчас на скамье подсудимых находятся 42-летний директор и 38-летний инженер ООО «КубаньТелеком Сервис». Их обвиняют в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть 2-летней девочки (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ).

Обоих представителей фирмы, установивших в доме кабельное телевидение, и не озаботившихся дальнейшей безопасностью своего оборудования, ждет суд.

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