На Кубань идет аномальное потепление

Холодный циклон, который сейчас хозяйничает в средней полосе России, на Кубань не доберется. Его не пустит в Краснодарский край его «теплый» «коллега» из Атлантики. Поэтому снега, ветра и резкого похолодания в ближайшее время ждать не стоит. А даже наоборот!

- На Кубани идет аномальное тепло, - обрадовал главный синоптик Краснодарского края Андрей Бондарь. – Сейчас через наш регион идут фронтальные разделы, которые несут плюсовые температуры. Днем в Краснодаре и в отдельных районах края ожидаем потепление до +13. Это выше среднесуточных показателей января на 5 градусов.

Причем тепло будет не один-два дня, а продержится почти неделю. А в выходные, которые выпадают на 26-27 января, вообще будет Ташкент.

- Ночные минусовые температуры тоже перейдут в плюс, - говорит Андрей Бондарь. – Если до 23 января столбики термометров опускались до минус семи градусов, то с 24 числа прогнозируем 0- +5.

Конечно, по Северу края и в горных районах все-таки будет прохладнее, тут ночью прогнозируют -3- -5, днем до +10. А вот на Черноморском побережье – почти что весна. В Сочи воздух прогреется до +15. И если бы не холодное море, которое сдерживает тепло, температура воздуха могла быть итого выше.

Немного прохладнее станет в Краснодарском крае в начале февраля. Пока же можно смело наслаждаться по-весеннему теплыми деньками.