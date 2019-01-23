За сутки два чиновника на Кубани попались на махинациях

На чиновницу администрации Славянского района, курирующую строительную сферу, завели уголовное дело. Выяснилось, что замглавы Тамара Берсенева подписала разрешение на строительство многоэтажки в Славянске при отсутствии технических условий. То есть там, где спустя время должен был вырасти очередной «муравейник», не было никаких коммуникаций. Между тем, известно, в доме, в котором не заложили еще ни одного кирпича, продано уже 15 квартир.

В прокуратуре Славянского района уверены, что Тамара Берсенева знала, что даже, если дом будет построен, вводить в эксплуатацию его придется очень долго. А значит, потенциальных (и реальные!) покупателей с самого начала будут вводить в заблуждение, вовлекая вкладываться в «проблемное» жилье.

Тамара Берсенева курировала строительство. Фото: администрация Славянского района

- Подписанная ею разрешительная документация нарушает права граждан, участников долевого строительства. На данный момент строительство не идет, но покупатели уже вложили в него 21 миллион рублей, - подтвердили в прокуратуре.

А пока в Славянске приступили к расследованию уголовного дела замглавы по строительству, в Новороссийске чиновника мэрии поймали на взятке в полмиллиона за покровительство предпринимателя.

Оперативники УФСБ задержали его с поличным.

По данным спецслужб, деньги были переданы через посредника сотруднику мэрии передали за то, чтобы власти оставили в покое предпринимателя и дали ему возможность торговать в квартире, не имея на то законных прав.

Сейчас материалы, собранные на чиновника в спецслужбе, переданы в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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