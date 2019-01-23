2019-01-23T16:43:10+03:00
Происшествия

За сутки два чиновника на Кубани попались на махинациях

В Славянском районе замглавы дала «добро» на строительство дома без коммуникаций, а в Новороссийске чиновник мэрии крышевал бизнесмена за мзду
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Анастасии ОСИПОВОЙФото: Анастасии ОСИПОВОЙ
Изменить размер текста:

На чиновницу администрации Славянского района, курирующую строительную сферу, завели уголовное дело. Выяснилось, что замглавы Тамара Берсенева подписала разрешение на строительство многоэтажки в Славянске при отсутствии технических условий. То есть там, где спустя время должен был вырасти очередной «муравейник», не было никаких коммуникаций. Между тем, известно, в доме, в котором не заложили еще ни одного кирпича, продано уже 15 квартир.

В прокуратуре Славянского района уверены, что Тамара Берсенева знала, что даже, если дом будет построен, вводить в эксплуатацию его придется очень долго. А значит, потенциальных (и реальные!) покупателей с самого начала будут вводить в заблуждение, вовлекая вкладываться в «проблемное» жилье.

Тамара Берсенева курировала строительство. Фото: администрация Славянского района

Тамара Берсенева курировала строительство. Фото: администрация Славянского района

- Подписанная ею разрешительная документация нарушает права граждан, участников долевого строительства. На данный момент строительство не идет, но покупатели уже вложили в него 21 миллион рублей, - подтвердили в прокуратуре.

А пока в Славянске приступили к расследованию уголовного дела замглавы по строительству, в Новороссийске чиновника мэрии поймали на взятке в полмиллиона за покровительство предпринимателя.

Оперативники УФСБ задержали его с поличным.

По данным спецслужб, деньги были переданы через посредника сотруднику мэрии передали за то, чтобы власти оставили в покое предпринимателя и дали ему возможность торговать в квартире, не имея на то законных прав.

Сейчас материалы, собранные на чиновника в спецслужбе, переданы в следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК объявил о масштабных следственных действиях в Сочи

Кроме вице-мэра, задержаны судебный пристав, директор водоканала, фигурантом уголовного дела стал и главный архитектор курорта [видео]

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Миллиардер районного масштаба: как серпуховской чиновник Александр Шестун поставил коррупционный рекорд на 10 млрд рублей
«КП» разбирается в запутанной истории Александра Шестуна, арестованного по подозрению в коррупции. Следствие обвиняет его в небывалых хищениях
Новости 24
Авиацию спасателей из Краснодарского края снова привлекли к поискам пропавших моряков в районе Керченского пролива
Продолжается масштабная интернетизация всей Кубани
На Кубани выявили крупную аферу с землей
В строящейся многоэтажке Краснодара произошел пожар
В Сочи разыскивают пенсионера, который поехал на пасеку и не вернулся
В Сочи задержали наркокурьера
Секретарь крайкома КПРФ решил запросить у бывшего мэра Краснодара отчет о выполнении предвыборных обещаний
В Краснодаре продолжается генеральная уборка
В Интернете появилось фейковое видео о сочинском перинатальном центре
Больницы Павловского района получили новое оборудование
Бюджет Кубани остается социально ориентированным
В Краснодаре под Тургеневским мостом обнаружили труп женщины
ВТБ повысил на 0,4 п.п. ставки по двум вкладам в рублях при размещении на срок от 91 до 180 дней.
Жителей Кубани приглашают посетить онколога
В Краснодаре мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную
В Анапе осудят продавца поддельных духов
В Анапе появится новый сквер
В Армавире задержали мужчину, который совершал кражи на железной дроге
В Краснодаре полицейского осудили на три года условно за взятку
В Сочи ущерб от незаконной вырубки деревьев составил 5 миллионов рублей
Южное дерби по гандболу пройдет в Краснодаре в марте
Мужчина сбежал из Краснодара, не желая оплачивать штраф
В Анапе расширяют улицу Крылова
В Кропоткине осудят директора и инженера организации, от действий который погибла 2-летняя девочка
В Геленджике злоумышленница сняла с банковской карты пожилой женщины деньги
На Кубани в 2019 году увеличат экспорт продукции АПК
В парке «Россия – Моя история» расскажут о Сталинградской битве