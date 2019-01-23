Алина Загитова: После чемпионата России было сложно выходить на тренировку

Лидер чемпионата Европы-2019 после короткой программы Алина Загитова на пресс-конференции рассказала, что довольна своим прокатом.

- К Чемпионату Европы я готовилась очень тщательно и отрабатывала все элементы короткой и произвольной программ - вращения, прыжки. Я довольна сегодняшним прокатом, - сказала Загитова.

Олимпийская чемпионка выступала под музыку из мюзикла «Призрак оперы» и призналась, что ей было не просто в новом образе.

- Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться и выбрали сложную композицию. Я не могла вжиться в нее, это совершенно другой образ. Но я уже знаю, что я катаю и о чем я катаю. Тренеры мне объясняли и говорили, как лучше прочувствовать музыку, - поделилась Алина.

К старту на чемпионате Европы спортсменка готовила в информационном вакууме, осознанно оградив себя от социальных сетей.

- Я ничего не слышала и не смотрела. У меня новый телефон, где нет инстаграма и соцсетей. Я смотрю только сериалы, - улыбнулась фигуристка.

Загитова рассказала, что после чемпионата России, где она стала лишь пятой, не хотела выходить на тренировки.

- После чемпионата России было чуть-чуть сложно выйти на тренировку. Мне помогли тренеры и родственники. Я почти сразу уехала в родной город, где зарядилась позитивными эмоциями, после этого легче стало выходить на тренировки и морально и физически, - сказала Загитова и еще раз поблагодарила тренеров за то, что смогли прибавить ей уверенности в себе.

- В произвольной программе попытаюсь сохранить такой же настрой! – сказала Алина.

«Комсомольская правда» провела онлайн-трансляцию короткой программы у женщин с Чемпионата Европы 2019 в Минске.

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