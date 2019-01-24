Школьники напечатали на 3D-принтере протез пальца для одноклассника

11-классники Егор Тарасенко и Настя Кондрашова живут в маленьком кубанском городке Курганинск. Однако это не мешает им совершать Большие поступки и открывать для себя не менее солидные перспективы. О своих разработках, которые начинались как доброе дело, ребята заявили на престижном научно-техническом конкурсе.

С Ваней Лучаниновым, который в два года лишился указательного пальца на левой руке, ребята познакомились в курганинском центре молодежного инновационного творчества (в советское время эти функции выполнял Дом пионеров).

Искусственный палец позволял делать многое, но был не очень эластиченФото: Личный архив

- Палец свой я потерял в глубоком детстве, когда сунул его в вентилятор, - рассказал парень «Комсомольской правде» - Кубань». - Конечно, я научился жить без него. Но, когда ребята решили сделать мне протез, был тронут. Тем более, что стал своего рода толчком для Егора и Насти в выборе их жизненного пути. Слышал, что ребята работают над усовершенствованием протеза.

Сам Ваня сейчас уже студент московского института стали и сплавов. Интерес к новым техническим разработкам ему привил педагог центра в Курганинске радиофизик Кирилл Попко. Интересно, что такой кружок, замахнувшийся на самые серьезные разработки, педагог открыл на собственные средства. Позже на развитие центра потекли гранты.

Протез руки призван полностью возместить человеку утраченную конечность, рассчитывают юные разработчикиФото: Личный архив

- Вы знаете, что такое 3D-принтер? - очень серьезно и даже немного менторским тоном спрашивает меня Егор Тарасенко.

11-классник курганинской школы после эксперимента с одноклассником очень серьезно собирается поставить изготовление протезов в России на промышленный уровень. Когда я честно призналась, что познания мои в этой технике очень поверхностные, уточнил:

- Это устройство, которое печатает различными материалами, зачастую это пластик, - говорит Егор.

В курганинском ЦМИТе (центре молодежи) таких принтеров шесть.

Педагог Кирилл Попко умеет заинтересовать ребятФото: Личный архив

- Я пришел сюда, когда мне было 14, - продолжает школьник. - До этого я ничем не увлекался, даже не знал, что буду сдавать. Но почувствовал тягу к точным наукам и решил подтянуть физику. Родители направили в школу Кирилла Попко. Теперь, я думаю, это судьба.

Чиновники местной администрации — родители Егора — прочили для сына карьеру адвоката. Но школьник уверен, что может попробовать изменить российскую действительность.

- Это направление полезное. Протезы в нашей стране очень дорогие, тем более те, которые полностью повторяют физиологические возможности конечностей, которых человек лишился, - говорит Егор и с ним трудно не согласиться. - Через господдержку, мы видим, дождаться протеза тоже не всегда эффективно. Поэтому я решил заниматься именно этим.

Сейчас школьники работают над созданием уже полноценной руки.

- Настя создает экокожу, я — механизмы, - поясняет Егор. - Протез не готов к эксплуатации пока. Наши первые модели дублировали существующие российские и зарубежные аналоги, но все имели недостатки. Главное, они жёсткие. Стали думать над тем, как сделать протез мягким и гибким. Знакомые художники из Санкт-Петербурга подсказали использовать силиконовые герметики, из которых сейчас делают куклы, маски и т.д. Нашли такой материал, он безопасный для кожи человека, и стали его испытывать. Сегодня изобретение представляет собой гибкий протез с пятью пальцами, каждый управляется отдельно. Благодаря пластичности искусственная рука может плотнее захватывать предметы.

Со своими разработками ребята ездят на конкурсы по всей стране.

- Таких, как мы, много, на самом деле. У всех свои проекты. Их оценивают, - продолжает школьник. - Я знаю, что при поступлении такое признание дает определенные баллы. Но я, честно, до сих пор не определился, куда буду поступать.

Кирилл Попко — преподаватель, который сумел увлечь наукой уже как минимум трех ребят, останавливаться на достигнутом не собирается. В его планах — помощь детей в освоении космоса.