Татьяна Гатова о назначении нового худрука «Премьеры»: Я очень рада за Юрия Богатырева

24 января стало известно о назначении нового художественного руководителя Творческого объединения «Премьера». Им стал известный 41-летний хоровой дирижер Юрий Богатырев, окончивший Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова, а также Российскую академию музыки им. Гнесиных.

Юрий Богатырев Фото: ТО "Премьера"

Как артист Юрий Богатырев выступал в музыкальном театре «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. В течение семи лет был артистом хора Большого театра, после чего работал хормейстером и ведущим дирижером Московского государственного академического камерного хора. Гастролировал по всему миру, работал с ведущими дирижерами России.

Под руководством Юрия Богатырева хор очного отделения РАМ им. Гнесиных получил гран-при Международного конкурса «Современного искусства», хор краснодарского музыкального колледжа выиграл гран-при фестиваля «Хоровые ассамблеи», а детский хор Межшкольного эстетического центра Краснодара стал обладателем «золота» на Всемирных хоровых играх в ЮАР.

Жители краевого центра хорошо знают театрально-музыкальную программу «Хиты мировой оперной музыки» Краснодарской филармонии, которую подготовил Юрий Богатырев в качестве дирижера-постановщика.

До него художественным руководителем ТО «Премьеры» была Татьяна Гатова. Она прокомментировала «КП» назначение Юрия Богатырева.

- Сейчас я не работаю, так что сама недавно узнала. Я очень рада за Юрия Ивановича, а о планах обязательно поговорим позже, - сказала Татьяна Гатова.

В конце октября прошлого года стало известно, что ее заподозрили в превышении должностных полномочий и возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия гендиректор и худрук объединения пыталась скрыть прибыль от зарубежных гастролей в размере 2,5 млн рублей.

С этого времени Гатова была временно отстранена от обязанностей, и.о. генерального директора «Премьеры» стала Валерия Полторанина.

В декабре прокурор Краснодарского края Сергей Табельский сообщил, что Татьяна Гатова признала свою вину и возместила причиненный учреждению ущерб в полном объеме еще до возбуждения уголовного дела, расследование которого продлили до 3 февраля.