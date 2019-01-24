В Краснодаре на выставке «Кубань Православная» представят иконы с частицей мощей Матроны

В Краснодаре заработала выставка «Кубань Православная». Открылась она в павильоне №2 в «Кубаньэкспоцентр» на улице Зиповской, 5. Продлится она до 29 января.

- Выставка-ярмака началась с торжественного принесения Святыни – иконы с частицей мощей блаженной Матроны Московской, - рассказывают в кубанской митрополии. -

Блаженная Матрона Московская оказывает помощь вдовам и вдовцам, сиротам, бездомным, безработным, а также тем людям, которые остались без крыши над головой. Очень часто Матрона Московская помогает в исцелении от различных болезней. Святая молится за наши души перед Господом Богом и недуги отступают.

Все желающие смогут прийти и помолиться святыне. Приложиться к иконе верующие могут в любой день. Образ находится в открытом доступе до 29 января.

- Впервые на форуме можно увидеть фотовыставку Императорского Православного палестинского Общества о Святой Земле «Земля Христова Рождества». Есть работы фотографов из Краснодара, - добавляют в кубанской митрополии.

СПРАВКА «КП»

Матрона Московская родилась 10 ноября 1881 года абсолютно слепой. Тем не менее, ее современники считали, что уже в 8 лет она могла исцелять людей, чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные бедствия. Узнав об этом даре, к ней потянулись посетители из окрестных сел и деревень, из других уездов и даже губерний.

В 17 лет Матроне выпало новое испытание - у нее отнялись ноги, и до конца дней своих она была «сидячей». Но никогда не роптала из-за своего недуга.

До последних дней жизни она жила праведно и продолжала принимать посетителей. Блаженная умерла 2 мая 1952 года в Москве. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище столицы. Ее могила стала одним из святых мест, куда приезжали люди со всех концов России со своими бедами и просьбами.

В марте 1998 года на Даниловском кладбище были обретены останки блаженной Матроны.

МОЛИТВА МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ

«Святая праведница матушка Матрона! Всем людям ты помощница, помоги и мне в беде моей (…) Не оставь меня помощью и заступничеством своим, моли Господа о рабе Божьем (имя). Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.»

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