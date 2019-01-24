На Кубани женщина шесть лет скрывала смерть младенца, чтобы получать пособия

Сообщение об исчезновении шестилетнего Александра Ткаченко поступило следователям 18 января. Тревогу начала бить администрация сельского поселения, которая сообщила, что мать не готовит мальчика к школе. Полиция, которая пришла в дом к семье, ребенка не обнаружила. Следователи сразу же возбудили уголовное дело об убийстве. Уже в ходе расследования выяснилось, что мальчика никто не видел практически с момента его рождения.

Этот ребенок был у 36-летней Елены М. третьим, Саша родился в августе 2012 болезненным, за его жизнь несколько месяцев боролись врачи краевой больницы скорой медицинской помощи. В ноябре малыша выписали с матерью домой. Женщина получила свидетельство о рождении и ребенка оформила пособие, но органы социальной защиты не пускала даже на порог. Только спустя шесть лет она призналась следователям, что малыш умер вскоре после выписки. Тело младенца она сама захоронила недалеко от дома.

Следователи ищут место захоронения ребенка Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

- Мать мальчика сообщила следователю о том, что в 2012 году после кормления сын подавился пищей и умер, а она, желая скрыть этот факт, никому не сообщив, самостоятельно захоронила тело недалеко от дома. При этом женщина продолжила получать пособие на ребенка вплоть до начала 2019 года, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

За эти шесть лет женщина получила более 250 тысяч рублей на ребенка, которого уже не было в живых. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве и задержали мать, которая уже дает показания.

- Следствием устанавливаются обстояте

Следователи ищут место захоронения ребенка Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

льства произошедшего, с участием следователя-криминалиста проводится комплекс следственных действий, направленных на установление места захоронения тела ребенка, - добавили в ведомстве.

Правоохранители изучат условия жизни детей в семье и дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц из органов опеки и социальной защиты, которые за шесть лет так и не смогли попасть в дом к семье.