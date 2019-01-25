В Сочи начался суд над владельцем шашлычной, из-за пожара в которой погибли 11 человек

Пожар случился 30 июля, в трехэтажном жилом доме на улице Просвещения, 81 в Адлере. Утром соседи напротив заметили черный дым, который валил из здания, и позвонили спасателям. Пожар был такой силы, что его тушили 62 спасателя и 19 единиц техники. К счастью, пламя удалось потушить за два часа. Только потом следователи выяснили, что огонь перекинулся с шашлычной, которая стояла неподалеку.

Сначала загорелся навес для общепита и соседней с ним временной металлической конструкции. В общей сложности огонь охватил площадь 300 квадратных метров. На снимках видно, что выгорело все здание, от котрого остался лишь остов.

- На месте выяснилось, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи. - По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал.

По версии следствия, владелец кафе незаконно строил здание с 2010 по 2013 годы. Мужчина решил не заморачиваться о противопожарной защите: забыл о системе тушения и не предусмотрел в плане будущего кафе путей эвакуации. После постройки обвиняемый официально не ввел строение в эксплуатацию, зато умудрился нелегально провести туда электричество.

- Собственник знал, что строение было опасным для жизни людей, - сообщает СУ СКР края. - Позже, несмотря на это, организовал в нем кафе-шашлычницу, а затем сдал его в аренду 52-летнему уроженцу Республики Армения. В июле 2018 года в этом объекте жили четыре его родственника в возрасте от 8 до 60 лет. Рано утром 30 июля 2018 года в кафе загорелся электропроводник. Пламя быстро распространилось не только по шашлычнице, но и перекинулось на соседний трехэтажный дом. В тот момент в кафе отдыхали 4 человека, а во втором доме 7 человек. Эти люди приехали из РСО-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей в возрасте от 21 до 52 лет.

Позже выяснилось, что и трехэтажный дом – незаконная постройка. Хозяин объекта регулярно сдавал его квартирантам. В отношении его правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.

ФОТО: ГУ МЧС края

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего владельца незаконной постройки в Адлерском районе и 52-летнего мужчины, арендовавшего данное строение. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности 11 гражданам в результате пожара (ч.3 ст.109 УК РФ), - сообщает СУ СКР края. - Владелец шашлычной еще обвиняется в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

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