Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: женщины, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция.

В пятницу, 25 января, в Минске станет известно имя новой чемпионки Европы по фигурному катанию – женщины представят произвольную программу. Начало в 17:55 по московскому времени. Нашу страну на турнире представляют три спортсменки.

Лидер после короткой программы – олимпийская чемпионка Алина Загитова, ее выступление «Призрак оперы» получило от судей 75 баллов. На второй строчке еще одна россиянка, ученица Алексея Мишина София Самодурова, у которой 72,88 балла.

Промежуточное третье место у представительницы Швейцарии Алексии Паганини с результатом 65,64 балла. Третья представительница России Станислава Константинова не справилась с короткой программой и занимает лишь 11-е место, в ее активе 56,76 балла.

Расписание выступлений женщин на Чемпионате Европы 2019 по фигурному катанию

С произвольной программой Станислава Константинова выйдет на лед в 20:19 по московскому времени. В образе Анны Карениной Константинова представит каскады тройной лутц-тройной тулуп, двойной аксель-ойлер-тройной сальхов, тройной флип-двойной тулуп.

Вступление Алины Загитовой «Кармен» начнется в 21:30. В ее произвольной программе каскады тройной лутц-тройной тулуп, тройной лутц-тройной риттбергер, тройной флип-двойной тулуп-двойной риттбергер.

Следом за ней в 21:38 предствит свою произвольную программу «Бурлеск» София Самодурова. В ней заявлены каскады тройной флип-тройной тулут, двойной аксель-тройной тулуп, двойной аксель-двойной тулуп-двойной риттбергер.

Завершит выступления девушек на чемпионате Европы 2019 в Минске швейцарка Алексия Паганини с программой «Ла Ла Лэнд».

Трансляция

Прямая телетрансляция выступления российских фигуристок начнется в 21:30 мск на Первом канале.