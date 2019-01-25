В Сочи из горящего общежития эвакуировали больше 100 человек

Из-за чего вспыхнул пожар в комнате на 4 этаже сочинского общежития, будут выяснять специалисты. Огонь вспыхнул в 10 утра в комнате №71. Жильцы вызвали пожарных. Часть людей похватала документы и вещи и выскочила на улицу. Пламя быстро перекинулось на соседние комнаты, общежитие заволокло густым черным дымом.

Пожар в общежитии

- Само общежитие – пятиэтажное, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – На месте работали 8 пожарных расчетов. Огонь удалось локализовать в 10:55. В 11:6 пожар полностью ликвидировали.

Всего из здания пожарные эвакуировали 35 человек – они не смогли выбраться сами из-за густого дыма. Спасатели надевали людям маски и выводили на улицу. Еще 80 человек вышли из объятого пламенем общежития сами.

В Сочи произошел пожар в общежитии .

Как сообщают в МЧС, погибших и пострадавших в пожаре нет.