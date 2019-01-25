«Для тех, кому за пятьдесят»: кубанских пенсионеров бесплатно научат работать на компьютере

На Кубани людей старшего возраста научат создавать таблицы Exel, писать тексты в Word, делать презентации и заходить в Интернет. Уроки компьютерной грамотности стартуют уже в феврале. А сейчас открыли прием заявок на обучение, которое будет бесплатным.

- Деньги на уроки выделяет Пенсионный фонд, обучать людей, кому за пятьдесят будут преподаватели учебных заведений, в которых и станут проходить уроки, - пояснила сайту «КП»-Кубань» председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Вера Авдеева. - Бесплатное обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения пройдет в городах: Анапа, Армавир, Краснодар, Новороссийск, Туапсе.

На уроки ждут пенсионеров, инвалидов и людей предпенсионного возраста. Сама программа рассчитана на 24 часа. То есть заниматься ученики будут несколько раз в неделю. За компьютером сидеть будут по два академических часа (каждый длится по 45 минут). За три недели жители Кубани, которые придут на занятия, должны будут научиться работать на компьютере.

БУДЬ В КУРСЕ

Где пройдут занятия

Армавир, Армавирский юридический техникум, ул. Урицкого, 106-А.

Анапа, Анапский сельскохозяйственный техникум, ул. Черноморская, 11.

Туапсе, «Туапсе-курорт», ул. Фрунзе, 63.

Новороссийск, Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, ул. Анапское шоссе, 15 Б.

Краснодар, Кубанский институт профессионального образования, ул. Садовая, 218.

Записаться на обучение можно по телефонам: 8 (918) 481-41-78.

Для жителей Краснодара – 8 (989)199-74-44.