Как оплатить квитанцию за ЖКУ быстро и просто?

Сколько бы квитанций за жилищно-коммунальные услуги вы ни получали в месяц, у них есть кое-что общее. Их можно оплатить в несколько кликов в интернет - банке или мобильном приложении ПАО "Промсвязьбанк" - это быстро и просто. Заходите в раздел «Платежи и переводы» с компьютера или смартфона и выбирайте подходящий способ оплаты — по QR-коду или из предложенного списка. Если нужно, мы быстро найдем поставщика по реквизитам, а чтобы больше не тратить время на заполнение, просто создайте шаблон. Давайте рассмотрим каждый вариант подробно.

Мы угадаем вашего поставщика ЖКУ

Мы собрали в одной строчке все предложения по оплате услуг управляющих компаний для вашего адреса. Это работает с любым указанным вами адресом – по месту регистрации или проживания. Еще вы можете добавить, например, адрес ваших родителей, чтобы удобнее было оплачивать за них счета. Для каждого из них в подразделе «Оплата поставщиков ЖКУ по вашему адресу» будет указано несколько вариантов поставщиков. Причем, если какие-то поставщики вам не нужны, список можно отредактировать — убрать лишних или добавить отсутствующих.

Поставщик выбран, теперь нужно только ввести свои данные, например, код плательщика или лицевой счет и сумму. Все, что останется — выбрать счет списания и произвести оплату.

QR-код

Многие поставщики указывают на квитанциях QR-код (от англ. Quick Response Code), который содержит полную информацию о платеже. Это значит, что с использованием такого кода вам вообще не понадобится ничего заполнять, разве что решите скорректировать сумму.

В мобильном приложении ПСБ в разделе "Платежи и переводы" есть специальный пункт «Оплата по QR-коду». Достаточно отсканировать код, указанный на квитанции и система создаст заполненную операцию с полным набором платежных реквизитов и суммой оплаты. Теперь нужно нажать «Далее» и оплата будет произведена.

Найдем поставщика по реквизитам

Если вдруг система все же не угадала вашего поставщика по адресу, а QR-кода на квитанции нет, всегда можно воспользоваться стандартной опцией — переводом по реквизитам. Много полей заполнять не придется: в разделе «Платежи и переводы» компанию можно найти по одному из реквизитов – это может быть наименование, номер ИНН, номер расчетного счета.

А чтобы больше не искать нужного поставщика и не заполнять квитанцию, создайте шаблон, сохраните его и в следующий раз нужно будет просто скорректировать сумму.

Если у вас еще нет интернет-банка, его можно подключить в офисах банка или в банкоматах «Промсвязьбанка». Мобильный банк для разных мобильных систем можно скачать на сайте www.psbank.ru

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