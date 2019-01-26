В Динской планируют поселить знаменитого тигра

Наверное, не осталось людей, кто не слышал бы о красавце-тигре Амуре, что живет в Приморье. Прославился хищник 3 года назад, когда когда к нему в вольер привели козла в качестве «обеда». Амур был сыт, потому свою жертву принял без особого энтузиазма. Когда же подошел ближе, чтобы обнюхать, козел, словно собрав всю волю в копыта, выставил рога.

В итоге полосатый хищник не тронул гостя. Тигра продолжили кормить - подобрали для него другое «блюдо». Козла назвали Тимуром, а поскольку Амур почему-то не стал нападать на него, было решено поселить их вместе - не просто гуляли на одной территории, а даже делили один вольер на двоих! За жизнью необычной парочки закадычных друзей наблюдал весь мир через онлайн-трансляцию, люди стояли в километровых очередях, чтобы попасть в приморский Сафари-парк. Но спустя два месяца идиллии между Амуром и Тимуром, видимо, пробежала кошка - хищник по зову инстинкта укусил козла и сбросил с небольшого холма. После этого животных расселили.

Фото: Приморского сафари-парка.

И вот, спустя три года, стало известно - Амур меняет прописку с приморской на кубанскую. Последние несколько дней разговоры об этом не стихают. Дальний Восток от этой затеи, мягко говоря, не в восторге. Сейчас общественность и директор Приморского сафари-парка делают все, чтобы только хищника не вывезли в Хабаровский край (краснокнижное животное по документам - это имущество Хабаровского края), а затем - в станицу Динскую.

- Амура попросили наши коллеги из Краснодара - они оказались единственным парком, пожелавшим получить этого превосходного самца, - говорит директор хабаровского зоосада «Приамурский» Андрей Долин.

7 лет назад Хабаровский край передал тигра Приморскому на временное содержание по программе размножения и сохранения вида. В 2016 году срок истек, но продлять договор власти Хабаровского края, в чьей собственности и находится животное, отказались, несмотря на все просьбы руководства сафари-парка.

Однако сроки, когда тигр переедет на юг, пока не определены, да и тут, на кубанской земле, пока только начали готовиться к встрече мохнатого гостя.

- А нам и без того сейчас сложно выжить: людей не принимаем, не зарабатываем. Думаю, откроемся после мая, - рассказывает «КП» - Кубань» директор парка Александр Пшеничный. - А в целом могу сказать, что тигру тут, на юге, будет комфортно в течение всего года, у нас нет резких перепадов температур. Потому, как только инвестиции поступят и начнется процесс активной перестройки, всех приглашу обязательно.

Словом, «Парк тигров» - это пока только недавно (в 2015 году) стартовавший проект. У зоосада персонального сайта нет, однако есть юридический адрес - Динская, улица Суворова, дом 63.

Кстати, из департамента ветеринарии Краснодарского края пришел ответ на наш запрос. «Парк тигров», действительно, зарегистрирован в Динской, однако по факту звери находятся в другом месте.

- На территории Кореновского района в станице Платнировской расположены хозяйствующие субъекты, осуществляющие содержание диких зоопарковых животных. Это НП «Парк тигров» и ООО «Зооколлекция «Рысь», состоящая на учете в ГБУ «Ветуправление Кореновского района», - объясняют «КП» - Кубань» в ведомстве. - Проведение проверки в «Парке тигров» запланировано на июнь 2019 года.

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Тигр Амур сегодня, пожалуй, самый известный пушистый хищник в мире. А известен он стал в 2015 году, когда вся планета услышала сказочную историю невероятной привязанности тигра к приведенному ему на съедение козлу (читайте далее)