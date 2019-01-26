Как обычная семья из Динской тренирует членов сборной России по легкой атлетике

Она работала обычным физруком в школе, а он даже не имеет диплома спортивного вуза… Звучит, как начало трейлера очередной спортивной драмы. Но эти трудности не помешали Алексею и Елене Коротаевым начать поставки в нашу сборную по легкой атлетике спортсменок, которые уже соревнуются на международном уровне и приносят в копилку России медали и титулы. Среди них Дженифер Акиниймика - самая быстрая девушка в стране до 18 лет, которой в 2018 году не было равной в спринте на 100 метров, а также бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров и участница юношеских Олимпийских игр в Аргентине Олеся Солдатова.

Прочли в газете, что нужен тренер

До переезда на Кубань супруги 9 лет жили в Москве, а в столицу перебрались с Хабаровска.

- Моя жена по образованию тренер легкой атлетики, а я диплома спортивного вуза не имею, - рассказывает Алексей Коротаев. Спортом всегда интересовался и зачитывался книгами советского специалиста Виктора Силуанова, который тогда в СССР считал, что биохимию в подготовке спортсмена нельзя исключать из подготовки. Я знал, всех бегунов, тяжелоатлетов и других спортсменов, где и когда проводились соревнования, читал спортивную прессу, журналы, общался с местными тренерами. Видимо, тогда я боялся жить на маленькую тренерскую зарплату. Поэтому решил связать жизнь не с тем, что любил, а с тем, что приносит деньги. В Москве занимался бизнесом, но не пошло. Затем с женой решили переехать на Кубань, где жили родители жены и мои мама с папой. Денег у нас практически не было, приехали пустыми. Тогда мне было 49 лет, и настал такой период в жизни, что я не знал, чем буду заниматься. С работой у нас тоже особо не получалось. И тут мне на глаза попалась местная газета с объявлением, что в местную ДОСШ № 3 нужен тренер по легкой атлетике. Я предложил супруге, мол, у тебя же есть высшее спортивное образование, попробуй. Нас пригласили на собеседование, но взяли на работу только жену. У меня нет профильного образования, поэтому мне отказали. Честно, сам не верил, что получится. Но Лена мне сказала, что без меня ей не справиться. С тех пор я работаю в тренерском штабе моей жены. Вместе мы уже 5 лет тренируем местных мальчишек и девчонок.

ФОТО: из архива Алексея Коротаева

Нашим легкоатлетам не хватает мышц

В советской литературе для специалистов по легкой атлетике написано, что в тренировку надо включать как можно больше нагрузки на беговой дорожке. Причем это касалось не только марафонцев, но и спринтеров. В то время такая методика давала результаты. С тех пор много поменялось. Сейчас в мировых грандах по легкой атлетике немного другой принцип подготовки.

- Например, в Ямайке, США и в других ведущих легкоатлетических державах сейчас делают упор на набор мышечной массы у спортсмена, - говорит Елена Коротаева. - Я училась по советским учебникам, в них есть много качественной информации, которая может быть актуальна и сейчас. Но мир не стоит на месте. Как мне кажется, мы сейчас в легкой атлетике медалей завоевываем меньше из-за того, что ту мощную советскую базу знаний не можем усовершенствовать и подстроить под реальность. Мы с мужем решили поэкспериментировать. Если хотим, чтобы наши спортсмены не уступали Ямайке или спринтерам из США, то нужно попробовать на себе хоть часть их методики. В итоге пришлось сократить время беговых тренировок и увеличить силовые нагрузки в тренажерном зале. Наши подопечные в неделю не пробегают больше 2 километров. Это не говорит о том, что наши девчонки и пацаны тягают целыми днями штангу и совсем не бегают. Мы потихоньку таким способом наращиваем им мышцы. Больше мышечной массы – больше скорости, рывка на старте, выносливости и т.д.

Олеся Солдатова и Дженифер Акиниймика ФОТО: из архива Алексея Коротаева

Тренируются спортсмены так, что в неделю у них есть 48 часов отдыха. В понедельник и вторник у них 2 тренировки в день. Утром беговая, вечером в тренажерке атлеты качают пресс и спину. В среду утром силовая тренировка в зале. Бегуны приседают со штангой, делают выпады, рывок-толчок штанги, подтягиваются, отжимаются и много времени уделяют растяжке и т.д. Затем цикл снова повторяется через 48 часов.

Все спортсмены соблюдают строгую диету. В первой половине дня каши, крупы, мясо, а к вечеру рыба, яйца с салатом. Не обходится без спортивного питания: аминокислот и протеиновых коктейлей.

ФОТО: из архива Алексея Коротаева

- У нас занимаются дети, которые хотят результата, - продолжает Алексей. – Каждому подбираем нагрузки индивидуально. Не все станут призерами даже местных или краевых соревнований. Но с помощью бега можно вылечить, например, сколиоз. Наша Олеся Солдатова. Девочка к нам пришла в 11 лет со сколиозом 2 степени, плоскостопием, вдобавок ее постоянно мучали мигрени. Поначалу она не подавала больших надежд. Мы назначили девочке массажи, дали режим питания и оптимальный план тренировок, расписали, сколько нужно спать и отдыхать. Поставили технику бега так, чтобы не было осложнений на спину. Первый год для нее - период, когда она занималась бегом ради здоровья. Упражнениями мы закачали спину и пресс девушки. При беге ты постоянно нагружаешь позвоночник, без мышечного корсета любая кардио-нагрузка может навредить организму. Олесе недавно исполнилось 16 лет, а она уже выигрывала всероссийскую спартакиаду, в 15 лет в Венгрии заняла 3 место на дистанции 400 метров на юниорском чемпионате Европы до 18 лет. Тогда диктор объявил по стадиону, что Олеся Солдатова – самый юный участник соревнований. 1 и 2 место в тот раз заняли конкурентки, которые были на 2-3 года старше. Вот осенью прошлого года поехала на юношеские Олимпийские игры в Аргентине, но на старт выйти не сумела, получила микротравму на тренировке. После этого на девочку вышел спортивный агент, а через некоторое время она подписала договор с брендом спортивной одежды «Nike». Сейчас мы готовимся с ней к российским и международным стартам.

ФОТО: из архива Алексея Коротаева

Кубанская девушка с корнями из Нигерии

Другая подопечная тренерской семьи Дженифер Акиниймика – в прошлом году стала самой быстрой девушкой в стране до 18 лет. Ей не было равных в спринте на 100 метров, который спортсменка пробежала за 11, 44 секунды. К примеру, ямайский спринтер и многократный олимпийский чемпиона Усейн Болт пробегает такую же дистанцию за 9, 67 секунды. Неплохо проиграть самому быстрому человеку на планете почти 2 секунды и это, когда тебе 17 лет. Дженифер чемпионка России до 18 лет на дистанции 100 и 200 метров. Побеждала на чемпионате России на 60 и 200 метров среди девушек и юниорок.

Олеся Солдатова выступает за сборную России ФОТО: из архива Алексея Коротаева

Отец девушки Айоделе Виктор родом из Нигерии, более 20 лет назад приехал учиться в Россию. Здесь же и познакомился со своей будущей женой. Учился Айоделе в мединституте, но по специальности не работает. Преподает национальные танцы.

- Дженифер от природы одарена мускулатурой, сильный отталкиванием, крепкими связками, - продолжает Алексей. – Легкой атлетикой занимается 4 года. В ней есть благородная спортивная злость и нам с женой это нравилось. Да, у нее непростой характер, с ней было непросто работать. В самом начале она немного ленилась. Хотела даже бросить занятия спортом. Но нам удалось найти к ней подход. В итоге ряд побед на российских соревнованиях, контракт с тем же самым «Nike». Сейчас девочка переехала в Москву, нашла нового тренера и готовится к международным стартам. Для нее важно понимать, зачем необходимо делать то или иное упражнение, важно все разжевывать. Например, сделаешь это задание, тогда будешь быстрее стартовать или лучше финишировать и т.д. Я желаю ей удачи, пусть чаще заглядывает к нам и не забывает нас.