Софья Самодурова: Еще не осознала, что выиграла золотую медаль

Победительница чемпионата Европы по фигурному катанию среди женщин 16-летняя Софья Самодурова поделилась впечатлениями от своего выступления.

- Я довольна результатом на чемпионате Европы. Сложно собрать слова в кучу, спасибо всем за поддержку! – сказала Софья сразу после победы на континентальном первенстве. - Настраивалась только на чистый прокат, надеялась, что ничего досадного не произойдет. Сейчас я очень рада и еще не осознала, что выиграла золотую медаль… Спасибо!

София Самодурова выиграла свой первый чемпионат ЕвропыФото: GLOBAL LOOK PRESS

В нынешнем сезоне Софья брала второе и третье места на этапах гран-при, ей немного не хватало для победы. Фигуристка считает, что, возможно, это и привело к сегодняшней победе.

- Мне кажется, что если бы я выиграла какой-нибудь из этапов гран-при, было бы тяжело собраться. Мы провели большую работу после чемпионата России, и, значит, все так должно было быть, - отметила Софья.

Она также рассказала, что пока не пробовала прыгать четверные прыжки и поведала, чем займется после того, как вернется домой.

- Будет несколько деньков, чтобы прийти в себя, сходить в школу, сдать предметы и поработать, чтобы стать лучше, - поделилась чемпионка Европы.

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