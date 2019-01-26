2019-01-26T14:49:01+03:00
Общество

Илья Варламов раскритиковал реставрацию центра Краснодара

Блогеру не понравилось, как отремонтировали фасад здания и поменяли историческую дверь [фото]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Паблик "Туподар Краснодар" и "hello.krasnodar"ФОТО: Паблик "Туподар Краснодар" и "hello.krasnodar"
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Знаменитый блогер уже был в Краснодаре несколько лет назад и прогулялся по центру города. Тогда его крайцентр не впечатлил. Спустя время он снова обратил внимание на столицу Кубани. На сей раз его не устроила реставрация двух домой в старом центре города.

- Буквально вчера мы говорили про Вологду. Сегодня эстафету принимает Краснодар, который переживает нашествие горе-реставраторов, - пишет Варламов у себя в блоге. - Это дом 54 по улице Рашпилевской, архитектура которого была уничтожена ремонтной бригадой. Легко и просто они превратили его в омерзительный бетонный барак.

ФОТО: Паблик "Туподар Краснодар" и "hello.krasnodar"

ФОТО: Паблик "Туподар Краснодар" и "hello.krasnodar"

Негодует Илья и по второму объекту – историческим дверям на улице Коммунаров.

ФОТО: Паблик "Туподар Краснодар" и "hello.krasnodar"

ФОТО: Паблик "Туподар Краснодар" и "hello.krasnodar"

- Красивые высокие двери были старательно выпилены. Их заменила глухая металлическая стандартных размеров. Потому что негоже современному краснодарцу жить и работать в красивом доме! – закончил блогер.

ФОТО: Паблик "Туподар Краснодар" и "hello.krasnodar"

ФОТО: Паблик "Туподар Краснодар" и "hello.krasnodar"

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