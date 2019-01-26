В Краснодаре повесили баннер, где перепутали фамилию Олимпийской чемпионки по гандболу

В центре Краснодара повесили баннер с кубанскими спортсменами, который побеждали на Олимпиадах или становились призерами Игр. Но с одним спортсменом авторы плаката прогадали. Гандболистке Ирине Близновой, которая взяла золото Олимпиады в Рио, дали новую фамилию – Загайнова.

- Сегодня из Краснодара пришло вот такое забавно фото, - написала на своей странице в Инстаграм Ирина Близнова. – Походу 32 года живу не под своей фамилией. Баннер висит в центре Краснодара.

ФОТО: Инстаграм Ирины Близновой

СПРАВКА «КП»

Ирина Близнова родилась в Краснодаре. Гандболом занималась с 8 лет в местной спортивной школе. Выступала за клуб «Лада». В составе сборной России выиграла дважды чемпионат мира в 2005 и 2007 годах, в 2016 году стала чемпионкой Олимпийских игр. После победы в Рио-де-Жанейро объявила о завершении карьеры