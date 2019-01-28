После обращения жителей к президенту по поводу Яблоновского моста власти Краснодара рассказали, чья эта головная боль

Проект нового Яблоновского моста, южного въезда в кубанскую столицу, действительно, существует. И более того, в связи с участившейся дискуссией, он - вполне жизнеспособен. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Кубань» сообщил директор департамента дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

Напомним, путепровод находится на балансе кубанской столицы. Но мэр Краснодара Евгений Первышов неоднократно заявлял, что у города и без Яблоновского моста проблем достаточно. В прошлом году после его слов, что горожанам мост и вовсе не нужен, разразился грандиозный скандал.

- Он нужен не краснодарцам, а тем, кто в городе не живет, - сказал мэр кубанской столицы. - Если, к примеру, соседи (говоря об Адыгее - Авт.) сами дают 50% стоимости строительства, тогда будем думать. Это должен быть совместный проект двух регионов.

И разом лишил надежды на то, что для сотен пассажиров автобусов и автомобилистов ежедневный въезд в город перестанет напоминать взятие Бастилии в День сурка.

Позже в мэрии объяснили свою резкость, назвав строительство ливневок, трамвайных путей и решение проблем пробок в самом Краснодаре первоочередными заботами.

Нужен ли краснодарцам и жителям края новый Яблоновский мост? 00:00 00:00

Теперь все встало на свои места.

- Есть проект нового Яблоновского моста, его заказчиком является профильное краевое министерство, - сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» - Кубань» директор департамента дорожного хозяйства Владимир Архипов. - Он прошел экпертизу. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы объект вошел в существующие федеральные программы.

Надо сказать, что решения хронической «яблоновской» проблемы потребовали и радиослушатели частоты 91.0 в Краснодаре. Несмотря на уверенность властей города, что "краснодарцам мост не нужен", абсолютное большинство звонивших в эфир — жители кубанской столицы.

Кроме того, ранее «Комсомолка» интересовалась у властей соседней Адыгеи, к интересам которой относят строительство широкополосного моста в Краснодар, готовы ли они принять в нем участие.

- Вопрос этот никогда не ставился таким образом. Насколько нам известно, Краснодар однозначно планировал строительство моста-дублера за свой счет, либо за счет привлечения средств федерального бюджета, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела дорожного строительства республики Адыгея Даур Аргун. - Потому что иначе и быть не может. И Яблоновский, и Тургеневский мосты находятся на балансе Краснодара, каким образом, по-вашему, возможно софинансирование с нашей стороны?! Это будет нецелевое использование средств сразу. Если что когда-либо и обсуждалось на этот счет, так это подготовка подъездных путей за счет средств республики Адыгея. Кроме того, каким образом мэр Краснодара разделяет въезжающих ежедневно в город на жителей и нежителей? У него есть такая статистика?

По словам Даура Аргуна, и Новая Адыгея, и поселок городского типа Яблоновский давно уже стали неофициальной частью кубанского города, где, пользуясь дешевизной жилья, селятся и его жители в том числе.

Однако, возможно, заявленное летом прошлого года создание агломерации между двумя субъектами — Кубанью и Адыгеей — способно решить проблему финансирования строительства нового моста.