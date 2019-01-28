Картины Куинджи в Краснодаре и Сочи охраняют вооруженные люди

За судьбой картины «Ай-Петри. Крым» внимательно следят и в художественных музеях Сочи и Краснодара. Работу знаменитого Архипа Куинджи похитили из Третьяковской галереи 27 января. Вор зашел за колонну, снял картину со стены, вытащил из рамы и исчез. Сигнализация не сработала, поскольку полотно не было подключено к системе. Позже полиция задержала похитителя - 31-летнего ранее задерживаемого за хранение наркотиков мужчину. Нашли в доме, где он скрывался, и само полотно, которое оценивают в два миллиона долларов.

- Наши картины надежно охраняются, - заверила «КП»-Кубань» главный хранитель краснодарского художественно музея им. Ф.А.Коваленко Ольга Гармаш. – Все работы известных мастеров, а у нас в постоянной экспозиции представлены творения Айвазовского, Серова, Шишкина, Поленова, тщательно закреплены на стенах. В каждом зале за ними следят не только музейные смотрители, но и видеокамеры. А на входах и выходах их галереи – вооруженные охранники.

Хранятся в фондах музея им. Ф.А.Коваленко и три работы Куинджи.

- Это его эскизы, самая большая работа - 20 на 30 сантиметров, - говорит Ольга Гармаш. – Но они находятся в наших фондах и выставляются редко.

В сами фонды, где хранятся не только работы Архипа Куинджи, но и других очень известных художников, никто попасть не может. За исключением одного единственного сотрудника музея, которому лишь разрешено входить туда. И то, прежде чем зайти в хранилище и на выходе из него, его тщательно досматривают – муха не пролетит. За всю историю художественной галереи не произошло ни одной кражи.

Иван Айвазовский представлен в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко двумя работами. На фото слева - "Морской бой", справа "Море. Шторм"Фото: Ольга СУХОВА

Чего не скажешь о другом музее – в Сочи. Здесь в художественной галерее в 1992 году грабители вынесли сразу 14 картин известных авторов. Ночью они пробрались в музей и сняли со полотна Аполлинария Васнецова, Кузьмы Петрова-Водкина, Василия Поленова, Бориса Кустодиева, Ивана Айвазовского. Их не могли найти три года, пока двое мужчин не попытались сбыть этюд Васнецова «Поле». Когда оперативники нагрянули в квартиру к ним, нашли три полотна из коллекции сочинского музея. Куда делись остальные картины, налетчики не смогли сказать. Еще через год «Вид Константинополя» и «Встреча солнца. Море» Айвазовского всплыли аукционах «Сотби» и «Кристи». Лоты сняли и вернули в музей, откуда их украли. Тогда же в лондонских запасниках нашлись и еще две украденные из сочинской галереи картины. Судьба лишь «Крыш» Бориса Кустодиева до сих пор неизвестна.

- С тех пор в нашем музее пересмотрели систему охраны, и теперь каждая картина надежно защищена от краж, - говорят в художественном музее Сочи. – Под сигнализацией – каждое творение. И тоже за безопасностью следят вооруженные люди.