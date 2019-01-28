Свиной грипп на Кубани 2019: С болезнью слегли больше 130 человек

Каждый год кривая заболеваемости на Кубани резко ползет вверх в январе, когда школьники выходят с каникул. Дома ребятня не сидит - вместе с родителями по гостям ходят, гоняют футбол во дворе, скинув куртки. Некоторые к тому же уезжают в жаркие страны. Иммунная система ребенка получает удар акклиматизации: сначала по приезду в теплые края, потом - по возвращении домой. В итоге, сидят на уроке и шмыгают носом.

- В краснодарской школе №66 закрылся класс на карантин. Из-за чего непонятно, говорят, грипп, а мы теперь переживаем, боимся детей на занятия отправлять, - сообщили «КП» - Кубань» обеспокоенные родители.

Директор школы поспешила встревоженных мам и пап успокоить.

- В 1 и 10 классах у нескольких учеников был зафиксирован гастроэнтерит, но никак не грипп. По правилам СанПиНа, Роспотребнадзор провел обработку помещений и карантин был снят, - говорит руководитель образовательного учреждения Оксана Грушко. - Сейчас уже занятия проходят в штатном режиме.

Стоит сказать, в ряде регионов России уже объявили эпидемию гриппа. Кубань пока что не в их числе.

- С начала января в больницы края попали более 3 600 заболевших. Из них больше половины - это дети до 14 лет, - сообщают в Роспотребнадзоре края.

У всех были признаки ОРВИ. Повышенная температура, насморк, чихание и боль в горле, к которым спустя время присоединился невыносимый кашель.

Есть и те, кто заболел гриппом. По данным Всемирной организации здравоохранения, в этом году распространяются два незнакомца - штамма вируса гриппа А (H3N2) «Сингапур» и штамма вируса гриппа B (Колорадо). А еще нас будет донимать старый знакомый «свиной» грипп. Он напугал нас девять лет назад, когда начал косить и детей, и пожилых людей, при этом давать серьезные осложнения.

К счастью, все эти штаммы были включены в вакцину, которую делали минувшей осенью жителям Кубани. Все, кто укололся, могут не переживать за свое здоровье. Те же, кто до поликлиники так и не дошел, сейчас пожинают плоды.

- По региону насчитывается 136 случаев заболевания гриппа. Однако эпидемии в крае точно нет, - добавляют в региональном Роспотребнадзоре. - Уже сейчас мы точно знаем, что все, кого сломил вирус, не были привиты.

Уколи мои печали

Уже осенью 2019 года Кубань, как и другие регионы страны, перейдут на новую вакцину от гриппа. Она будет содержать четыре актуальных штамма вирусов гриппа: А(H1N1), A(H3N2) и две линии вирусов гриппа В.

- Ранее в России, как и в большинстве стран, использовали только трехкомпонентные вакцины против гриппа, - говорят в краевом Роспотребнадзоре. - Новый препарат позволит исключить возможные риски, связанные с появлением в циркуляции вирусов гриппов В двух линий.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как распознать в себе заразу

Грипп от ОРВИ отличается тем, что всегда «нападает» внезапно. Главные симптомы - резкое повышение температуры, вплоть до 40 градусов, боль в мышцах и суставах, часто болят и слезятся глаза. Чуть позже «подключаются» насморк, боль в горле, общая «разбитость».

- Облегчить симптомы можно дома самому, однако установить точный диагноз и справиться с опасным вирусом поможет только врач, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» главный инфекционист края Владимир Городин.

СОВЕТ МЕДИКА

Как облегчить симптомы дома?

1. Постельный режим. Больному положено обильное питье. Комнату, где он лежит, нужно чаще проветривать, и делать там влажную уборку. Домочадцам, лучше надеть маску или марлевую повязку.

2. Принять жаропонижающие средства вроде парацетамола и ибупрофена. А вот аспирин применять нежелательно, особенно детям - он может привести к кровотечению.

3. Чеснок, если вы заболели, уже не поможет. А вот чай с лимоном и малиновое варенье - хорошо, но в меру. С одной стороны, это кладезь витаминов, а с другой - лимон и варенье повышают в организме кислотность, что только навредит.