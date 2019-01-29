«Ростелеком» подарил wi-fi участникам студенческого праздника в Краснодаре

«Ростелеком» в качестве генерального партнера обеспечил бесплатным wi-fi участников праздника «На студенческой волне», посвященного Дню российского студенчества. Помимо беспроводного доступа в интернет, национальный оператор связи организовал яркую фотозону и интерактив с различными конкурсами. Специалисты «Ростелекома», присутствующие на площадке мероприятия, помогли всем желающим сориентироваться в многообразии тарифных предложений и оформить заявку на подключение.

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»

Мероприятие прошло 25 января в «Центре молодежной политики» Краснодара. Его участниками стали команды студентов и их болельщики из 18 вузов и колледжей города – всего около 400 человек. Организаторами выступили управление по делам молодежи администрации Краснодара и редакция газеты «Краснодарские известия».

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»

Георгий Пронькин, начальник управления по делам молодежи администрации МО город Краснодар: «Во все времена студенчество объединяло лучшую часть молодежи. Наш город по праву можно назвать студенческим, так как в Краснодаре около сорока образовательных центров высокого уровня, пользующихся уважением. В Татьянин день мы с партнерами постарались сделать максимально интересный праздник, поэтому были интерактив, квест, концертные номера. Надеюсь, что наши студенты смогли получить заряд на учебу и сдадут сессию теперь на «отлично».

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»

Светлана Назарова, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Беспроводной доступ в интернет позволил участникам и гостям праздника обмениваться фотографиями и впечатлениями, вести онлайн-трансляции. В социальных сетях и на youtube появилось немало публикаций и репостов с мероприятия. Где бы мы ни находились, – на работе, дома или, например, на Дне студенчества – мы привыкли, что в любом общественном месте можно подключиться к беспроводному интернету. Wi-fi – это не только отличное дополнение массовых мероприятий, но и удобный помощник для бизнеса».

Фото: пресс-служба Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»

Клиентам сервиса «Управляемый wi-fi» доступны такие функции, как управление настройками сетей, размещение рекламной и справочной информации на приветственной странице, проведение маркетинговых опросов, статистика посещений и многое другое. Получить дополнительную информацию о сервисах «Ростелекома» можно на сайте www.rt.ru или в любом Центре продаж и обслуживания или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.