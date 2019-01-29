«Зубные щетки, печеньки и носовые платки»: в Краснодаре школьников учат патриотизму, объявив гуманитарный сбор ветеранам
Бурную реакцию краснодарской общественности вызвало опубликованное в соцсетях объявление о сборе, буквально, гуманитарной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в школах кубанской столицы.
Штаб по воспитательной работе 64-го лицея в Краснодаре просит поучаствовать в акции «От сердца к сердцу» и принести представителям ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ предметы личной гигиены (шампуни, гели, мыло, зубные щетки, носовые платки), головные уборы. Кроме этого - крупы, чай, кофе.
- Конфет хороших, порой, им не купить, - искренне недоумевает замдиректора по воспитательной работе Виктория Лапшина, в чем они провинились. И продолжает перечислять «Комсомолке» сочетания безжизненных слов, призванных учить детей милосердию. - Акция проводится в рамках «Тимуровского слета» во время военно-патриотического месячника.
В тех же рамках и в тот же месячник аккурат ко Дню защитника Отечества в школы приходят участники самой страшной войны за всю мировую историю. Конечно, кто может.
- Нам повезло. У нас в Прикубанке живых довольно много - больше сорока ветеранов, - продолжает замдиректора.
Им всем, судя по объявлению с положенной случаю гвоздичкой, предлагают сброситься на зубные щетки.
- А что, что-то не так? - сразу подозревают неладное в Центре детского творчества в Прикубанском округе. - Мы уже много лет организуем эту акцию среди ветеранов. Едем потом в геронтологический центр «Екатеринодар» и вручаем бабулечкам кулечки. Мы в них не заглядываем, не знаем, что в них. Но, да, там шампуни, носочки... Они очень радуются, плачут иногда, обнимают. Знаете, далеко не все эти наши участники войны благополучно живут. Нуждаются, порой, в самых элементарных вещах.
По словам педагога центра Екатерины Нестеренко, их инициатива продиктована исключительно добрыми порывами. Но соглашается, что воспитание сердобольности в школах сводится, порой, к простой формальности.
- Все зависит от учителя, некоторые сделают фотографию с патриотического урока и все, отчитались таким образом,- говорит Екатерина Нестеренко, давая понять, что, вопрос, почему они собирают ветеранам зубные щетки, адресовывать нужно в другие инстанции.
96-летний хирург и ветеран Великой Отечественной войны из Славянска-на-Кубани Федор Коваль категорически против щеток и предметов гигиены. Но от шоколадки за теплой, а главное, содержательной беседой бы не отказался.
- Нужно индивидуально подходить к каждому случаю, - поясняет «Комсомолке» военврач. - Пенсии у нас, участников, ветеранов, вдов и тружеников тыла, разные. Последняя категория, действительно, часто нуждается. Может, там и от пакета гречки не отказались бы. Часто за счет стариков живут их дети, это тоже нуждающиеся люди. А кому-то лучше окна прийти помыть - в нашем поколении уже почти все одиноки.
Что касается ОСОБОГО уважения, то Федор Данилович давно не тешит свое ветеранское самолюбие.
- Помните, мне путевку в санаторий даже выбивать пришлось, - говорит он. - А раньше бы я со своими 82 годами трудового стажа имел бы звание Героя Труда и бесплатный проезд. Сейчас мне перечисляют тысячу рублей компенсации, мол, отстань только. Но не все в материальные ценности упирается. Души в этих акции нет.
Еще один ветеран, 92-летний Степан Степанович Моргун из Краснодара, от спецподарка, собранного школьниками, не отказался бы. Главное, чтобы не забывали.
- А то сижу тут весь день, ни звонка телефонного, ничего, никого...
ЗВОНОК ПО ПОВОДУ
В геронтологическом центре «Екатеринодар» уверяют, что брошенных стариков у них нет.
- Мы не нуждаемся в средствах гигиены и зубных щетках, - ответила замдиректора Елена Кузьменко. - Нас государство хорошо обеспечивает.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
103-летнюю вдову ветерана Великой Отечественной войны попросили подождать еще пару лет положенного жилья
Вержик Айковна Хачарян ютится в одной комнате со своей праправнучкой [видео]
95-летнего ветерана, которому советовали ждать путевку в очереди, отправили в санаторий
Правда, теперь чиновники скромно передают эту инициативу друг другу (подробнее)