Неспортивный интерес

О ситуации, возникшей вокруг краснодарского турбодрома «Белая стрела», «Комсомолка» писала в ноябре. Напомним, гонщики опасаются, что трассу снесут и на ее месте возникнет жилой комплекс. А точнее - больше остальных переживает организатор соревнований Роман Любименко.

- «Белую стрелу» хотят снести пришедшие с улицы люди. У них нет ни прав на участок, ни документов, которые разрешили бы снос, ничего, - сказал он в беседе с корреспондентом «КП».

Раньше участком владела городская федерация технических видов спорта, которая оказалась в больших долгах, рассчитаться пришлось землей. Сделка была оформлена еще в 2014 году, с этого времени участок вполне законно принадлежит компании «Строй Интернейшнл». Прошло уже несколько лет, но новые обстоятельства этой истории вскрываются до сих пор.

Турбодром появился в микрорайоне Гидростроителей в 2008-м году благодаря той самой федерации технических видов спорта. Правда, за эти годы автоспорт потерял былую популярность, Краснодар прирос новыми кварталами, население города увеличилось почти вдвое, а федерация с 2015 года прекратила свое существование.

Актуальность автотрассы, примыкающей к жилым районам, вызывает много вопросов у горожан, но Роман Любименко и его немногочисленные единомышленники компромиссов не ищут и даже предпринимают попытки штурмовать чужую территорию в духе лихих 90-х. Молодые люди сами опубликовали видео, где с криками лезут на ворота территории. Происходило это, разумеется, ночью.

Это противостояние было подано в Интернете как очередная победа стритрейсеров. В то же время активные гонщики всех предупредили, что это лишь выигранный бой, а не война, и попросили помощи в отстаивании «Белой стрелы». Так что битва еще не закончена, пишут «Аргументы недели».

КТО В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ?

А днем Романа можно встретить в Прикубанском районном суде, где рассматривается иск одного из учредителей федерации технических видов спорта и бывшего ее президента Анатолия Овечко. В ноябре 2018 года он подал в суд на бывших коллег по федерации, краевое управление минюста и даже налоговую службу с требованием признать ликвидацию организации недействительной.

Интересно, что фактически Овечко не руководил федерацией с 2007 года и даже был исключен из ее состава. По некоторым данным, у тогдашних коллег Овечко были причины обратиться в полицию по поводу его деятельности на посту президента, но они решили вопрос джентельменским соглашением и Овечко покинул федерацию.

А спустя 12 лет (!) после отставки, исключения из федерации и пять лет после ликвидации организации он, как ни в чем ни бывало, обращается в суд, заявляя, что все эти годы просто не знал о перестановках. Если он действительно не знал об этом, то есть основания предположить, что Овечко просто был номинальным президентом под чьим-то руководством. Или же Анатолий Павлович лукавит. В суде же его представляет хорошо известный Роман Любименко, никогда не состоявший в федерации. Как говорится, совпадение? Не думаем.

МЕТОДЫ

Роман Любименко - человек довольно публичный. Он представляется судьей и организатором соревнований, гонщиком, тренером и даже приписывает себе создание «Белой стрелы». Но при всем при этом он никогда не был членом городской федерации технических видов спорта, словно избегая возможности взять на себя настоящую ответственность за будущее краснодарского автоспорта.

Роль организатора ему нравилась больше – провел гонку, получил деньги. Он был не единственным организатором соревнований в Краснодаре, но в спортивных кругах говорят о его умении вытеснять конкурентов. В результате львиную долю соревнований проводил он, получая быструю прибыль.

О методах переговоров Романа можно только догадываться, но, судя по варварскому ночному штурму, видео которого он сам и распространяет, дипломатичностью этот человек не отличается. Репутацию гонщика сложно назвать идеальной, в его биографии есть темные пятна, а судя по его записям на личной странице, лучшими и надежными друзьями он считает пистолет и патроны.

Как стало известно «КП», в 2017-м году Роман Любименко участвовал в принудительной приостановке работы одного из краснодарских предприятий строительной сферы. Он на своем BMW X6 перекрыл въезд на территорию бетонного завода в интересах одного из учредителей, а в салоне авто сотрудники разглядели тех самых «надежных друзей».

Еще один показательный эпизод произошел в 2013-м году, о нем рассказал бывший президент федерации технических видов спорта Александр Анпольский.

- Любименко занимался продажей билетов на соревнования, но не был в составе федерации. Я поставил вопрос о том, чтобы именно федерация занялась реализацией билетов и, соответственно, получением прибыли. В день мероприятия мы организовали работу кассиров, но ворвался Роман и его люди, которые буквально угрожали расстрелом. Соревнования были задержаны на два часа, а на следующий день я обратился в УБОП, что на улице Дзержинского, - поделился Александр Анпольский.

Но оба дела так и остались без движения, что вызывает определенные вопросы, ответ которым мы попытаемся дать в следующих публикациях.

ЗЕМЛЯ РАЗДОРА

Но, исходя из того, что нам удалось узнать, можно предположить, что у Романа Любименко есть не совсем спортивный интерес к лакомому участку у берега Кубани, который он готов отстаивать всеми доступными ему методами.

Ведь к строительству его семья имеет непосредственное отношение, едва ли не больше, чем к автоспорту. По интересному стечению обстоятельств и данным налоговой службы, в 2014-м году супруга Романа Наталья открыла предприятие, основной вид деятельности которого «Строительство жилых и нежилых зданий». И это не «Строй Интернейшнл».