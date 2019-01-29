«Если встанете, мы вас догоним и руки переломаем»: подростков в Краснодаре, которые избили школьников, поставили на учет в полиции

На видео 7 подростков поставили перед собой на колени двух школьниц, затем включили музыку и начали бить их ногами. Один из очевидцев снимал происходящее на камеру.

Перед началом избиения «заложниц» попросили надеть капюшоны. Но одна из тех, кто стояла на коленях, не выдержала и спросила обидчиков: «можно ли просто извиниться?» На что ей ответили: «нет, получишь, потом извинишься».

- После опубликования ролика в соцсети полиция начала проверку, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД края. – Всех участников инцидента установили. Школьников поставили на учет в отделе по делам несовершеннолетних. В отношении родителей возбудили административное дело по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Им грозит штраф от 100 до 500 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/688890" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре подростки избили школьников.

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