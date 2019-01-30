2019-01-29T17:42:48+03:00
Общество

На Кубань в прошлом году приехали более 185 тысяч мигрантов

Благодаря этому население края увеличилось на 40,5 тысячи человек
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Виктория ДУДИНАФОТО: Виктория ДУДИНА
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«Краснодар - не резиновый!» - все чаще можно услышать такую фразу от жителей крайцентра где-нибудь на Кооперативном рынке. Почти каждый год в край на ПМЖ перебирается около 190 тысяч человек, это сравнимо с населением Армавира, а уезжает 140 тысяч, почти столько же, сколько сейчас жителей Майкопа. Всего на Кубани (по данным за ноябрь прошлого года) численность населения выросла на 40,5 тысячи человек. Это за счет миграции, которая увеличилась на 35,4%. Примечательно, что на Кубань чаще всего переезжают летом. Реже - с января по апрель.

Население Кубани можно соотнести с европейскими государствами: Финляндией, которую мы перещеголяли на 100 тысяч человек, обогнали Норвегию и Словакию. Чуточку прибавим и догоним Данию с ее 5 млн 748 тысячами. По прогнозам специалистов, в 2036 году у нас будет жить больше 6 млн человек. И это не кажется чем-то невероятным. Только представьте себе, за последние 10 лет население Кубани увеличилось больше, чем на полмиллиона человек. В России впереди нас только Московская область, где 7,5 млн жителей.

А вот с естественным приростом населения беда. По данным Краснодарстата, в 2018 году (по 1 декабря) в крае родились 59 494 человека, а умерли 63 551. Ухудшается ситуация по сравнению с 2017 годом. Тогда убыль населения была 64 073 человека, но появилось на свет больше младенцев– 61 156.

Падает статистика и по заключению официальных браков. В 2017 году было зарегистрировано 41 458, а в 2018 - 38 719.

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Если кто из россиян когда и присматривался в интернете к местам, куда они хотели бы поехать и остаться там навсегда, то в большинстве случаев народ разглядывал именно красоты Краснодарского края. Два моря, горы, степи, океан солнца и вина, неповторимый казачий колорит и практически полное отсутствие зимы - ну чем не житье? (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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