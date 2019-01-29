2019-01-29T19:00:33+03:00
Общество

Усть-Лабинский район снова остался без главы

Николай Артющенко подал в отставку
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Николай Артющенко. Фото: администрации края.Николай Артющенко. Фото: администрации края.
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Не успел губернатор Краснодарского края раскритиковать работу властей Усть-Лабинского района, как стало известно, что глава муниципалитета Николай Артющенко подал в отставку.

- Средняя зарплата в районе почти на 10 тысяч ниже, чем в среднем по краю. Также растет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, - сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с жителями района. - По качеству работы с неформальной занятостью Усть-Лабинский район занимает предпоследнее место в крае.

Кроме того, по данным администрации края, в рейтинге инвестиционной активности район находится на 22 месте по региону.

После встречи Николай Артющенко попросил об оставке.

- На ближайшей сессии совета муниципального образования этот вопрос будет рассмотрен, - говорят в администрации региона. - Обязанности руководителя Усть-Лабинского района будет исполнять заместитель главы по сельскому хозяйству Сергей Смирнов.

Стоит сказать, в кресле руководителя Усть-Лабинского района главы долго не задерживаются. Николай Артющенко возглавлял муниципалитет с июня 2017 года.

Прежний руководитель муниципалитета Сергей Батурин в марте 2017 года попросил губернатора освободить его от занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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