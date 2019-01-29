Дебошира, которого сняли с рейса Санкт-Петербург – Анталия, задержала полиция

Самолет, который совершил экстренную посадку в Сочи из-за пьяного дебошира, уже вылетел в Анталию, более того, успешно приземлился в аэропорту турецкого города. А вот у нарушителя общественного порядка отпуск накрылся медным тазом - сейчас с ним разбираются правоохранители.

Напомним, все случилось днем 29 января. На борту Boeing 737-800, летевшего по маршруту Петербург – Анталья, через некоторое время после взлета в салоне начал хулиганить пьяный пассажир. Он ворчал и ругался. Мужчина так много выпил, что почти не мог говорить.

- Когда стюардесса пыталась его успокоить, то он ударил ее. Девушка получила телесные повреждения, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.

Командир воздушного судна принял решение о посадке в Сочи.

Дебошир на самолете Санкт-Петербург - Анталия Видео: МВД России.

- Сразу после приземления авиалайнера сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Сочи задержали правонарушителя, опросили свидетелей инцидента, а затем доставили его в дежурную часть, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дебоширом оказался 33-летний житель Санкт-Петербурга Александр Т., который явно перебрал с алкоголем

- Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови авиапассажира, - добавляют в МВД России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо тюремное заключение сроком до пяти лет.

При этом, как сообщают в авиакомпании «Россия», несколько пассажиров решили подать на хулигана в суд из-за задержек и морального вреда.

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Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам и членам экипажа Boeing 737-800, рейса FV5863 авиакомпании «Россия», летевшего по маршруту Петербург – Анталья. Через некоторое время после взлета из Пулково, в салоне начал хулиганить пьяный пассажир, в итоге напавший с кулаками на стюардессу (читайте далее)