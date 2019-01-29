В Краснодаре сын задушил отца и замуровал его в стене

Все произошло в одном из частных домов на улице Бершанской Краснодара. Здесь жили 53-летний мужчина и его 26-летний сын.

По версии следствия, 27 августа 2017 года между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Молодой парень разозлился на родственника, схватил подушку, накинул на лицо и начал душить.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- 27 декабря 2018 года во время обысков сотрудники правоохранительных органов и обнаружили мумифицированные останки мужчины, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Криминалисты устанавливают все обстоятельства преступления.

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

- Органами полиции также расследуется еще одно уголовное дело о незаконном обороте оружия, - объясняют в СУ СК по региону. - В связи с чем будет рассмотрен вопрос об изъятии данного уголовного дела из полиции и передаче его для дальнейшего расследования в следственное управление СКР по краю.