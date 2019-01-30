В Краснодаре звонки «минировании» поступили в 92 школы и 55 больниц

В Краснодарском крае прошла волна массовых эвакуаций.

- В ряд социальных учреждений поступила серия ложных сообщений о «минировании», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Звонки и письма по электронной почте поступали в школы, объекты здравоохранения, администрации.

Звонки от злоумышеленников поступали на номер 02. В частности, это коснулось Усть-Лабинска и Краснодара. Учеников и педагогов, чьи школы попали под подозрение, поспешили эвакуировать. Также поступили и с работниками больниц, админстраций.

Фото: vk.com/sels_nov

- В Усть-Лабинске всего эвакуировали более пяти тысяч человек, на данный момент в городе все проверки завершены, - поясняют в администрации края. - Учреждения снова работают в штатном режиме, ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

Краснодар сейчас тоже находится под контролем правоохранителей. Обследованы 90 школ - нигде бомб не обнаружили.

- Все анонимные сообщения об угрозах общественной безопасности, тем более, связанные с местами массового пребывания детей, отрабатываются с особой тщательностью, - сказал заместитель главы города Виталий Косенко. - Сейчас учебный процесс в школах восстановлен.

Сейчас проверки продолжаются в 55 больницах, 92 школах, 242 административных учреждениях. Личности предполагаемых злоумышленников устанавливают правоохранители. Стоит отметить, что за ложные сообщения предусмотрено наказание - штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Волна провокаций о лжеминировании уже прошла в нескольких регионах страны. Все началось с Петропавловска-Камчатского. Во вторник, 22 января, с самого утра школы и больницы получили пугающие звонки. Далее на очереди – Владивосток. Здесь тревожной стала среда, 23 января.Сначала эвакуировали школы, затем – больницы. И все те же угрозы от неизвестных взорвать здания. Следующий пункт – Южно-Сахалинск. Кинологи обследовали здесь 19 школ. Ничего не нашли.

Хабаровск тоже охватила паника. Более 40 школ, больниц, торговых центров, а также мэрия Хабаровска были эвакуированы. Наконец, 25 января, в пятницу, волна сообщений затронула Якутск, Читу, Улан-Удэ и Иркутск.

А в Бурятии замахнулись даже на здание парламента и правительства республики.

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Также были эвакуированы посетители и персонал других торговых центров города