Вдове и детям ветерана-афганца из Успенского района помогли в приватизации квартиры

Депутат Наталья Костенко помогла семье Сулименко из Успенского района приватизировать квартиру. Эта жилплощадь досталась еще более полувека назад их деду. Но когда умерли старшие члены семьи, а затем и их сын – участник афганской войны, его уже вдова и дети чуть не оказались на улице. Их квартиру хотели по незаконному решению суда передать другим людям.

Вдова Елена Сулименко осенью 2018 года на приеме граждан в селе Успенском обратилась к депутату госдумы РФ Наталье Костенко. Она рассказала о том, что в 2016 году от инсульта скончался ее муж Николай Сулименко. Он ветеран боевых действий в Афганистане, награжденный орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени, а также медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани». Ранее мужчина работал помощником главы Успенского района по мобилизационной работе, вопросам ЧС и казачества, был трижды избран председателем районного Совета депутатов.

Еще при жизни глава семейства пытался приватизировать квартиру, которую еще в 1961 году передали его отцу - ветерану Великой Отечественной войны, работнику Коноковской нефтебазы.

В 2013 году Успенский районный суд признал право муниципальной собственности на некогда ведомственное жилье, это давало право администрации, а затем и Сулименко на его приватизацию, но эта проедура так и не состоялась.

Стало известно, что еще в 2002 году Армавирским третейским судом квартира была признана собственностью ООО «Коноковская нефтебаза». Директор организации Ждоков продал жилье, вместе с проживающими там людьми, своей жене. Об этом не сообщили ни администрации района, ни семье.

Успенская районная прокуратура, по заявлению главы семейства, проверила материалы архива, там не оказалось Постановления главы от 11 февраля 2002 года за № 1118. Именно оно послужило тогда основанием для вынесения третейским судом решения от 5 декабря 2002 года.

Наталья Костенко направила официальный запрос главе Успенского района Геннадию Бахилину, а также в прокуратуру Краснодарского края.

Недавно пришел ответ о том, что за Успенским районом зарегистрировано право собственности на спорное жилье. Вдова Елена Сулименко в ближайшее время получит необходимые документы для продолжения приватизации своей квартиры и регистрации права собственности за собой и детьми.

- Теперь, благодаря привлечению внимания администрации Успенского района и Прокуратуры Краснодарского края к возникшей проблеме, семья, многие годы проживающая в своей квартире, получила возможность узаконить право собственности. Надеюсь, что все виновные в возникновении этой вопиющей ситуации понесут заслуженное наказание, - прокомментировала Наталья Костенко.