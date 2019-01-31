«Три девятнадцатых»: влюбленные познакомились 19 числа, поженились через 19 лет тоже девятнадцатого

- Мы это не специально, так просто сложилось, - хохочет Ольга Можейко из Мостовского района Кубани. 19 января она вышла замуж за мужчину, с которым познакомилась 19 июня 19 лет назад. - А когда нам выдали свидетельство о браке и мы после свадьбы посмотрели на него более внимательно, последние две цифры в нем – тоже девятнадцать! Вот так сложились звезды!

Вообще-то, Ольга Можейко и Сергей Блонский пожениться хотели еще 12.12.2012 - специально ждали эту красивую дату, но не успели.

- У нас начались постоянные гастроли, мы просто не успевали пожениться, - рассказывает Ольга. Она – артистка, балетмейстер. Он – тоже артист и вместе с Ольгой занимается их общим делом - детской хореографической школой. Поэтому каждый день у пары расписан с утра до позднего вечера: гастроли, встречи, уроки, танцевальные конкурсы….

Раз не получилось пожениться в красивую дату, больше о свадьбе влюбленные и не думали. К тому же у обоих за плечами уже были неудачные браки, поэтому и оформлять отношения не спешили. И без штампа в паспорте жили душа в душу.

Познакомилась пара в Египте, где оба работали с труппой Каирского театра.

Ольга и Сергей в Египте 19 лет назадФото: Личный архив

Выпускник Одесского театра оперы и балета Сергей Блонский, который к тому времени уже выступал на мировых сценах, в 1992 году приехал на гастроли в Египет и остался там работать. Тогдашний президент страны Хосни Мубарак и его жена очень любили балет и активно его продвигали, приглашая на работу в каирскую труппу талантливых иностранцев.

В Египет, только несколько лет спустя, приехала и балерина из Новосибирска Ольга Можейко. Девушку тоже пригласили в Каир на работу. И приехала она с маленькой дочкой - к тому времени она разошлась с мужем и целиком погрузилась в работу. Ольга устроилась в хореографический коллектив при местном телевидении.

- По ТВ часто показывали балет. Как-то включила телевизор, а там – «Лебединое озеро». Один из героев - рыцарь Ротбарт, мне так понравился. Было в нем что-то притягивающее, - рассказывает Ольга. – Я даже спросила у знакомых балерин, что это за артист. Они и рассказали, что это Сергей Блонский, что он тоже россиянин, развелся с женой и живет в Каире уже два года. Я и попросила достать мне его из телевизора.

И на дне рождении общих друзей, 19 июня, Ольга с Сергеем и познакомились. С тех пор уже 19 лет вместе. Вместе вернулись и в Россию.

- Мама моя жила в Костроме, но купила домик в Мостовском районе и перебралась туда, - рассказывает Ольга. – Вот и мы с Сергеем, когда возвращались в Россию из Египта, решили поселиться здесь же. Жить ни в Новосибирске, ни в Москве, ни тем более в Костроме совсем не хотелось. Мы много работали в больших городах, и хотелось спокойствия. Ну и в теплые края. После Каира точно не тянуло в Сибирь. Поэтому в 2006 году мы и приехали в поселок Мостовской.

Влюбленные вместе уже 19 летФото: Личный архив

- Здесь так хорошо, никакой суеты, - улыбается Сергей Блонский, нежно глядя на любимую.

Но с балетом пара не завязала, открыла в Мостовском хореографическую школу, которая уже через пару лет стала одной из лучших в Краснодарском крае. Ученики школы – лауреаты не только краевых, но и мировых конкурсов, они поступают ведущие хореографические вузы России и выступают на одной сцене со звездами балета.

Сейчас Ольге Можейко 52 года, Сергею Блонскому – шестьдесят. Спустя 19 лет с момента знакомства влюбленные поженились. Свадьба состоялась 19 января 2019 года. Жениха с невестой поздравили их воспитанники и друзья. На торжество приехали и дочка Ольги и сын Сергея - оба живут за границей. Дети подарили родителям автомобиль.

На свадьбу влюбленным подарили автомобильФото: Личный архив

- А медовый месяц мы провели в Греции. Правда, поехали в путешествие до свадьбы, - улыбается Ольга. - В новогодние каникулы выбрались в Афины. Ведь после свадьбы у нас не получалось отдохнуть вместе - работы в школе сейчас очень много.