«Ты чмошник и вообще ничто!»: краснодарский бизнесмен Андрей Марченко хочет подать в суд на Анастасию Волочкову из-за оскорблений на передаче «Пусть говорят»

На съемках программы прямом в студии Анастасия Волочкова тут же начала покрывать трехэтажными обвинениями краснодарского предпринимателя Андрея Марченко: «Нет, сюда не надо сажать его! Что ты здесь делаешь вообще, олегарх ты и из трущоб?!» Балерина при всех заявила, что Марченко пиарится на ее имени, домогается ее, и все его поступки не соответствуют поведению нормального мужика. Предприниматель отрицал все нападки. Кончилось это тем, что бизнесмен покинул студию, а чуть позже заявил в своем Инстаграм, что будет судиться со звездой.

- Мне нечего скрывать и никому ничего не нужно доказывать, поэтому я просто рассказал обо всём, как это было на самом деле, а выводы сделает каждый сам, - упомянул Марченко в посте. - А вот Анастасия Юрьевна вела себя крайне недостойно. За оскорбления в мой адрес она должна ответить, я рассматриваю сейчас возможность подать в суд и решить этот вопрос в правовом поле.

ФОТО: Скриншот выпуска «Пусть говорят». Андрей Марченко покинул студию до конца передачи

Анастасия Волочкова пока на это заявление никак не отреагировала.

Эта история началась еще 2 года назад, когда Волочкова давала концерт в Краснодаре. По словам балерины, она тогда интеллигентно отказала Андрею Марченко из-за его домогательств. Несмотря на это, позже Волочкова и бизнесмен все-таки встретились. Предприниматель предложил танцовщице профинансировать ее благотворительный тур по кубанским городам и станицам, а в обмен попросил рекламу своей сети отелей.

Концерты прошли в апреле 2016 года, Волочкова выступила в четырех городах Кубани в рамках проект «Симфония добра»: в Славянске-на-Кубани, Новороссийске, Белореченске и Краснодаре. По словам певицы, она сдержала свое слово, а вот Марченко обманул ее и не оплатил ее благотворительный тур. А когда вернулась в Москву, бизнесмен начал закидывать ее интимными смс с предложениями секса. Предприниматель отрицает все обвинения, говорит, что с его телефона кто-то хулиганит.

- Волочкова не в моем вкусе, у нее хватает отношений и без меня. Домогательств никаких не было. С большим уважением к ней отношусь, дай Бог ей здоровья, - ответил Марченко.

По словам Волочковой, полгода назад она вновь приехала в Краснодар на концерт, на нее вышел Марченко, который готов был оплатить проживание балерине и коллективу в одном из своих отелей. Якобы так предприниматель хотел попросить прощения за тот случай с благотворительным туром.

- Через 2 года от нее позвонили люди и просили заплатить непонятно за что, - сказал Андрей Марченко в студии «Пусть говорят». Чтобы ее группа бесплатно жила и их поили и кормили в моем отеле. Пиар-компания в 2016 году от Волочковой была негативной для наших отелей.

По слухам, Анастасию Волочкову и ее группу поселили в отеле Марченко в президентском номере бесплатно.

СПРАВКА «КП»

Андрей Марченко владелец федеральной сети отелей. Разведен, есть 3 детей. После армии в начале 90-х открыл сауну. Потом начал заниматься гостиничным бизнесом. Его отели расположены в 6 регионах страны.

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