В Краснодарском крае разоблачили финансовую пирамиду

В Краснодаре на днях следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Под арест взят директор кредитно-потребительского кооператива «Содружество» Александр Богомаз.

- Ему вменяют обман более 3,5 тысяч вкладчиков кооператива, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» защитник Богомаза Наталья Миллер. - Он был создан в 2001 году для привлечения средств граждан под определенный процент. Якобы они работали законно, до тех пор, пока в круг правления не вмешались определенные лица. Их деятельность постоянно проверялась Центробанком, как аккредитованной организации. И одна из таких инспекций выявила нарушения.

Проще говоря, дебет с кредитом у инспекторов не сошелся. Это информация подтверждается и постановлением о возбуждении уголовного дела.

- Было установлено, что с 2015 по 2019 годы директор кооператива, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, размещал ложные объявления в СМИ о заработке, привлекая граждан вкладывать деньги под хороший процент, - гласит документ. - Вводил тем самым граждан в заблуждение.

Следователи выяснили так же, что как минимум пять человек свои миллионы (с меньшими суммами в «Содружество» просто не шли) пустили в никуда.

- Договоры займа руководство кооператива заключило, а в общую кассу предприятия не внесли, - говорят они. - Не достает порядка пяти миллионов рублей.

Между тем, принцип существования финансовой пирамиды как раз основан на привлечение новых и новых вкладчиков, за счет средств которых возможна выплата процентов остальным. Правда, до бесконечности такая система работать не может. И, если верить финансовым аналитикам, чем дольше она существует, тем выше процент того, что деньги свои вкладчики смогут вернуть.

В интернете бывшие участники кооператива, на имущество и средства которого сейчас наложен арест, сколотили в соцсетях целые группы. Но защищают они не свои кровные, а... сам кооператив, видимо, до конца не понимая, что там, кроме названия, ничего и не осталось.

- Мы только пару дней назад узнали, что на Богомаза заведено уголовное дело и он арестован, - рассказала «Комсомолке» администратор одной из них Светлана Дьяченко. Она не скрывает, что вложила в «Содружество» почти миллион. - А что?! Это отличная прибавка к пенсии была. Ежемесячно я получала 13 процентов от этой суммы, около 9 тысяч рублей. Разве они лишние?

Светлана, а вместе с ней еще тысячи вкладчиков кооператива, уверены, что убрав проворовавшегося директора, можно наладить его деятельность вновь.

- Да, мы собираемся созвать собрание и потребовать возобновить работу кооператива, - продолжает пенсионерка. - Он почти 10 лет служил нам верой и правдой.

Тем не менее, Богомаз уже дает показания в СИЗО и отнюдь не себя винит в разорении кооператива.

- Он был лишь пешкой в этой финансовой игре, - поясняет защитник позицию подозреваемого. - Главная фигура — идейный вдохновитель предприятия, некто Ефимов, который живет в Питере. И за ним, по нашим сведениям уже выехали оперативники.

«Комсомолка» будет следить за ситуацией.