2019-01-30T16:06:09+03:00
Общество

Диана Гурцкая в Армавире отобрала детей для своего благотворительного фестиваля

Певица приехала в школу для слепых и слабовидящих ребят
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
Поделиться:
Диана Гурцкая встретилась с воспитанниками армавирской школыДиана Гурцкая встретилась с воспитанниками армавирской школыФото: Кирилл ВЕРШИНИН
Изменить размер текста:

Диана Гурцкая приехала в Армавир, чтобы прослушать юных музыкантов из школы для слепых и слабовидящих детей. Именно здесь учился пианист Олег Аккуратов, которому сейчас рукоплещут мировые залы. Он выступает на одной сцене с Игорем Бутманом, о нем сняла фильм Людмила Гурченко.

А Диана Гурцкая сейчас ищет таланты для своего благотворительного фестиваля «Белая трость», который проходит последние несколько ле.

- Я рада быть в вашем замечательно городе, среди вас, талантливых детей, - сказала Диана Гурцкая в школе.

Диана Гурцкая в Армавире Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Диана Гурцкая в АрмавиреФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В армавирской школе певица появилась в элегантном черном коротком платье с белыми рюшами и на высоченных шпильках. Сопровождающий ее мужчина завел в актовый зал школы. Здесь певицу посадили в первом ряду и она слушала юных музыкантов.

Ученики школы исполнили несколько песен для Гурцкой. И пока они выступали, артистка шепталась с организаторами - спрашивала про ребят, просила делать пометки на бумаге. Ведь несколько ребят в итоге будут петь на гала-концерте международного благотворительного фестиваля «Белая трость».

Певицу встречают в армавирской школе Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Певицу встречают в армавирской школеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А после того, как ученики армавирской школы спели, Диана Гурцкая встретилась с ними уже в неформальной обстановке. Ребята задавали гостье вопросы и просили совета в музыке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Все четыре козырные кошаки, просто бомбы»: замглавы Росгеологии уволен после рассказа о сексе с подчиненными
В оскандалившемся топ-менеджере крупного государственного холдинга узнали спонсора онлайн-стрелялок и возможного участника банды кавказцев-вымогателей [видео, подкаст]
Новости 24
В Новороссийске сотрудника МЧС подозревают в получении взятки
В аэропорту Краснодара ограбили мужчину
В Краснодаре сбили 56-летнюю женщину
На Кубани собираются улучшить качество местного вина
Алексей Езубов: Необходимы изменения в закон о кооперации для развития фермерства
В Сочи на свалке нашли мертвых крокодила и питона
На Кубани осужденному в исправительную колонию пытались незаметно передать наркотики
На Кубани определили понятие волонтёрской деятельности
Из-за сообщений о «минировании» на Кубани эвакуируют больницы и школы
В Сочи водитель мотоцикла врезался в бетонное ограждение
На Кубани бывшего инспектора ГИБДД осудили за получение взяток
На Кубани селекционеры вывели новый сорт рапса
На Кубани на железнодорожной станции нашли тело молодого человека
В Краснодаре выросла цена на услуги по уборке снега
ВТБ выдал аграриям Кубани 2,9 млрд рублей льготных кредитов
В Темрюкском районе мужчина подозревается в убийстве 91-летнего пенсионера
В парках Сочи растения готовят к курортному сезону
В Краснодаре открыли новый муниципальный спортзал для занятий единоборствами
На Кубани пограничники обнаружили незаконно установленные сети
В Усть-Лабинском районе мужчина выхватил из рук девушки телефон и скрылся