Диана Гурцкая в Армавире отобрала детей для своего благотворительного фестиваля

Диана Гурцкая приехала в Армавир, чтобы прослушать юных музыкантов из школы для слепых и слабовидящих детей. Именно здесь учился пианист Олег Аккуратов, которому сейчас рукоплещут мировые залы. Он выступает на одной сцене с Игорем Бутманом, о нем сняла фильм Людмила Гурченко.

А Диана Гурцкая сейчас ищет таланты для своего благотворительного фестиваля «Белая трость», который проходит последние несколько ле.

- Я рада быть в вашем замечательно городе, среди вас, талантливых детей, - сказала Диана Гурцкая в школе.

Диана Гурцкая в АрмавиреФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В армавирской школе певица появилась в элегантном черном коротком платье с белыми рюшами и на высоченных шпильках. Сопровождающий ее мужчина завел в актовый зал школы. Здесь певицу посадили в первом ряду и она слушала юных музыкантов.

Ученики школы исполнили несколько песен для Гурцкой. И пока они выступали, артистка шепталась с организаторами - спрашивала про ребят, просила делать пометки на бумаге. Ведь несколько ребят в итоге будут петь на гала-концерте международного благотворительного фестиваля «Белая трость».

Певицу встречают в армавирской школеФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А после того, как ученики армавирской школы спели, Диана Гурцкая встретилась с ними уже в неформальной обстановке. Ребята задавали гостье вопросы и просили совета в музыке.