Банк «Открытие» упрекнули в злоупотреблении правом

В деле краснодарского застройщика «AРС — Аврора» появился новый виток, а у его дольщиков теперь есть шанс – заселиться в свои квартиры. Впрочем, для этого им еще предстоит выиграть в кассации дело по иску банка «Открытие», который когда-то кредитовал застройщика, а теперь хочет вернуть долг в двойном объеме.

25 декабря прошлого года Пятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону отказал ООО «Строительная компания «СтройИнвест- Юг» и ПАО Банк «Открытие» в удовлетворении их требований по включению «СтройИнвест-Юг» в реестр требований кредиторов ООО «ЖК АРС-Аврора» о передаче 405 жилых помещений, а также о включении денежных требований в отношении нежилых помещений, квалифицированных заявителем как требование о взыскании неустойки в сумме 84 456 175 рублей 38 копеек. Суд не поверил в заявляемые права.

«СтройИнвест-Юг», напомнил «Открытию», контролирующему банкротство «ЖК АРС-Аврора» об обязанности «действовать разумно и добросовестно» в отношении других кредиторов и учел позицию Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, который считает, что удовлетворение заявленных «Строительной компании «Стройинвест-Юг» требований не позволит обеспечить завершение строительства многоквартирного дома и существенным образом нарушит права и законные интересы дольщиков.

При этом становится все более очевидно, что процесс, который начинался банком с целью возвращения долгов по кредиту, «Открытие» ведет уже с целью сведения прав дольщиков к минимуму, с тем, чтобы забрать себе все «наследство» «ЖК АРС-Аврора».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Сам процесс об активах застройщика банк инициировал еще в 2016 году, когда строительные работы на объекте «АРС — Аврора» были остановлены на стадии возведения стен.

- Банк «ФК „Открытие“» просит реализовать участок под жилым комплексом в центре Краснодара за 170 млн рублей в счет взыскания долга, - писали тогда на сайте «Коммерсанта».

Впрочем, позже, когда в октябре 2017 арбитражный суд ввел по иску банка в ООО «ЖК „АРС-Аврора“» внешнее наблюдение «Открытие» требовало лишь 34,5 млн рублей – проценты по кредиту, по которому застройщик выступал поручителем.

Сумму основного долга по кредиту – более миллиарда рублей – банк требовал непосредственно с заемщика СК «СтройИнвест-Юг» в рамках другого процесса о банкротстве.

- Основанием стало поручительство компании по договору об открытии кредитной линии на 1,17 млрд руб. для входящей в холдинг АРС компании — ООО «Стройинвест-Юг». В сумму иска банка к ООО «ЖК „АРС-Аврора“» вошли неоплаченные заемщиком проценты по кредиту. Как сообщал „Ъ-Юг“, в августе 2017 года в отношении ООО «Стройинвест-Юг» также была введена процедура наблюдения, - гласил интернет-портал «Коммерсант».

Причем, поначалу, когда в жилом комплексе было продано еще только около 40 квартир, дольщики даже рассчитывали, что банк, как практически полноправный владелец стройки может выступить ее инвестором, продолживее финансирование.

- …На интернет-форуме дольщиков сообщается, что застройщик предлагает перезаключать договоры с отложением сроков сдачи, обещая возобновление работ. Между тем с весны этого года работы на площадке не ведутся. По данным дольщиков, в жилом комплексе продано всего около 40 квартир, поэтому объект может быть привлекательным для нового инвестора, - писал «Коммерсант» в конце декабря 2016 года.

СЛАЖЕННАЯ КОМАНДА

Впрочем, позиция банка поменялась со сменой здесь управляющей команды, когда в феврале прошлого года работу с «проблемными активами» в «Открытии» возглавил бывший топ-менеджер МДМ-банка, а по совместительству и председатель Совета директоров Группы компаний «Интеко» Юрий Адамович. После чего в возглавляемый им первый блок ПАО Банк «ФК Открытие» пришли еще несколько членов совета директоров «Интеко» - Артем Кириллов, с которым Адамович работал еще в МДМ-банке, Антон Любов, Егор Попов, возглавивший первом блоке ПАО Банк «ФК Открытие» направление «недвижимость».

По подобному составу борцов за долги, можно подумать, что крупнейшая в стране девелоперская компания «Интеко» была выбрана банком «Открытие» в качестве управляющей компании для доставшейся ему недвижимости. И ей, конечно, гораздо интереснее получить в Краснодаре готовый на 65% жилой комплекс бизнес-класса на 565 квартир, но не обремененный 120 дольщиками.

А потому наблюдатели изначально отмечали, что банкротство и следующая за ним реализация имущества на руку основному инвестору проекта, но невыгодны дольщикам, которые рассчитывали на получение квартир в ЖК.

- По мнению управляющего партнера адвокатского бюро «Домащенко и партнеры» Романа Домащенко, вероятно, за введение конкурсного производства проголосовал кредитор («Стройинвест-Юг»- авт.), выступающий «коллективным дольщиком» и имеющий подавляющую долю договоров долевого участия. Введение конкурсных процедур, по словам господина Домащенко, означает, что имущество застройщика будет реализовано, а вырученные средства поделят между инвесторами. «Это выгодно инвесторам, но не дольщикам-физлицам, которые заинтересованы в том, чтобы получить оплаченные ими квартиры», - пояснил «Коммерсанту» эксперт.

Когда же ООО СК «Стройинвест-Юг» и ПАО Банк «ФК «Открытие» обратились в арбитражный суд с требованием включить СК «Стройинвест-Юг» в реестр кредиторов ООО «ЖК «АРС-Аврора» с размером требований на сумму более чем в 1 млрд рублей, стало очевидно, что банк целенаправленно добивается сведения доли требований 120 покупателей квартир к нулю, тогда как требования самого банка фактически удваивались бы.

- После того как в отношении компании-застройщика ООО «АРС-АВРОРА» было введено внешнее управление, ООО «Стройинвест-Юг» и ПАО Банк «ФК «Открытие» обратились в арбитражный суд с требованием включить их в реестр кредиторов ООО «ЖК «АРС-Аврора» с размером требований на сумму более чем в 1 млрд рублей. Удовлетворение иска означало бы, что 120 покупателей квартир оставались ни с чем. Будучи крупнейшими дольщиками (напомним, «Стройинвест-Юг» «выкупил» у застройщика 410 квартир), истцы получали первоочередное право на имущество должника, - писали тогда на страницах портала «DonDay».

В «Деловой газете. Юг» приводили слова одного из дольщиков, который рассказывал, что физические лица в этом деле остаются ни с чем.

- Если «Стройинвест-Юг» войдет в третью очередь кредиторов, это будет несправедливо, получится двойной учет требований по одной и той же сделке между банком и между «Стройинвест-Юг», - рассказывал дольщик жилого комплекса «АРС-Аврора» Геннадий Назаров в интервью изданию. - И те, и другие получат какой-то кусочек пирога от реализации имущества должника. А дольщикам на сигареты или на платочки, чтобы слезы вытереть, может быть и останется, но реально это будет размыто… и так они сейчас занимают 95% при голосовании, и так они 100% являются участниками комитета кредиторов. Никто из физических лиц не попал в комитет кредиторов. Банк правит общим направлением, общей деятельностью конкурсного производства.

При этом стоит подчеркнуть, что защищать свои интересы дольщикам пришлось один на один не только с банком «Открытие». Но на защиту его интересов встали и конкурсные управляющие и ООО «Строительная компания «СтройИнвест-Юг» и ООО «ЖК АРС-Аврора».

- В жилом комплексе продано 530 квартир, но из них только 120 принадлежат физическим лицам, остальные 410 договоров участия в долевом строительстве ООО «ЖК «АРС-Аврора» заключило со «Стройинвест-Юг». Кредит для оплаты этих договоров компания взяла в ПАО Банк «Открытие», ООО «ЖК «АРС-Аврора» выступило поручителем. «Стройинвест-Юг» получил 1 млрд рублей, предоставив банку в залог права требования участника договора долевого строительства, - писали в «Деловой газете. Юг»

Впрочем, несмотря на всю «мощь» заявленных прав уже суд первой инстанции - Арбитражный суд Краснодара отказал в удовлетворении претензий ООО «СК «СтройИнвест-Юг» и ПАО Банк «Открытие».

- Заключенные сделки между обществом с ограниченной ответственностью «ЖК «АРС-Аврора» и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройинвест- Юг» при непосредственном руководстве открытого акционерного общества «Группа компаний «АРС» и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», по мнению дольщиков, подпадают под действие положений статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации о недействительности мнимой и притворной сделок… то есть сделок, совершенных лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия, а также притворных сделок, то есть сделок, которые совершаются с целью прикрыть другие сделки, - приводили тогда слова судьи на портале «DonDay».

Апелляционный суд в Ростове-на-Дону в свою очередь напомнил, что впоследствии полученные денежные средства перечислялись в пользу открытого акционерного общества «Группа компаний «АРС», владелец которой Ядыкиным А.Н. проводил фиктивные (мнимые) сделки, направленные на вывод денежных средств на подконтрольные организации, и о незначительности роли «СК «СтройИнвест-Юг», которое неправомерно предъявляет свои требования.

- Основным видом деятельности, предусмотренным уставом ООО «СК «Стройинвест-юг», является осуществление строительства зданий и сооружений. Указанный вид деятельности осуществляется на основании специального разрешения (свидетельства о допуске), которое ООО « СК «Стройинвест-юг» не имеет до настоящего времени. При этом деятельность ООО « СК «Стройинвест-юг» ограничивалась сделками по предоставлению займов и векселей между взаимозависимыми компаниями, договорами долевого участия с ООО «ЖК «АРС-Аврора» и договором кредитной линии, заключенным с ПАО «ФК Открытие», - отмечено в решении суда.

Но заявление аффилированного с должником лица о включении мнимого требования в реестр требований кредиторов не подлежит удовлетворению. Тогда как обеспеченные залогом требования Банка «ФК Открытие» уже включены в реестр требований кредиторов как основного заемщика в лице ООО «Стройинвест-Юг», так и поручителя в лице ООО «ЖК «АРС Аврора».

Таким образом, арбитраж вновь поддержал дольщиков, напомнив представителям истца статьи законов о том, что злоупотребление правом в ущерб другим кредиторам может привести к тому, что суд может отказать в защите прав самого злоупотребляющего.

Впрочем, это вряд ли остановит банк от продолжения процесса и нового обжалования решения. Хотя единственное пока, к чему это ведет – это задержка с достройкой жилого комплекса.

Еще в конце 2017 года власти Краснодарского края пообещали, что найдут инвестора, который все же сдаст дом. Сроки были ограничены 2020 годом.

- Власти края в конце 2017 года обещали дольщикам «АРС-Авроры», что найдут на объект нового инвестора и он будет достроен к 2020 году, - гласил тогда материал «Коммерсанта».

Это особенно актуально, учитывая, что на основании возбужденных уголовных дел против владельцев и руководителей компаний группы «АРС» Тихорецкий городской суд признал договоры страхования, заключенные между ООО «СК «Респект» и ООО «ЖК «АРС-Аврора» недействительными в связи с подозрением на мошенничество застройщика и аффилированных с ним лиц.

Кстати и решения Тихорецкого городского суда и многочисленные упоминания в рамках арбитражного процесса о притворности сделок, вновь заставляют вспомнить о том, что банк «ФК “Открытие”» пострадал, прежде всего, из-за того, что его бывший менеджмент больше был озабочен частными интересами, чем интересами банка и его клиентов. В банке, очевидно, знали о круговороте выданного кредита между компаниями группы «АРС», но не считали нужным что-либо предпринимать по этому поводу.

ЗА КОГО ВОЮЕМ?

Похоже, что в «Открытии» история вновь повторяется та же история, где менеджеры «Интеко» решают не проблемы банка, а какие-то другие. В частности, создается впечатление, что курирующий в банке банкротство ООО «ЖК «АРС-Аврора» Артем Кириллов, как и в других подобных случаях, решает не проблемы банка, а какие-то свои. Иначе, как объяснить, что с банкрота требуют возврата двойной суммы кредита и не выплаченных процентов?

И именно после начала инициированной Кирилловым финальной стадии процедуры банкротства, по мнению экспертов, возможности найти инвестора, достроить жилой комплекс и вручить квартиры дольщикам существенно уменьшились.

- Однако, как отмечает директор федеральной риелторской компании «Этажи» в Краснодаре Вадим Камалов, теперь вероятность того, что инвестор будет найден, существенно уменьшается из-за особенностей и ограничений, налагаемых процедурой банкротства, - приводит слова Камалова «Коммерсант».

Хотя, судя по позиции Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, региональные власти от своего обещания не отказываются, но именно пренебрежительное отношение банка к дольщикам мешает получить им квартиры.

- Вначале это выразилось в решении об отказе во включении в состав комитета кредиторов представителя от участников долевого строительства, проведении собраний кредиторов в городе Москва (после многократных жалоб это решение было пересмотрено) и принятое 30.10.2018г. решение о смене кандидатуры конкурсного управляющего на господина, местонахождение которого в городе Москва, - публикует слова представителя группы дольщиков Натальи Пинус издание «Rostov Gazeta».

Только удачное завершение процесса дает дольщикам шансы на завершение стройки при помощи региональных властей, и возможно страховщика, который мог бы выступить инвестором стройки.