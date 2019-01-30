«Выгрузил мусор — плати штраф»: краснодарская полиция нашла водителя грузовика, который выбросил хлам на улице и уехал

На этого водителя пожаловались краснодарцы в городских пабликах. Люди опубликовали фотографию мужчины, который остановил свою Газель прямо на обочине дороги на пересечении улиц Крупской и Ярославской в Пашковском микрорайоне и вывалил мешки с мусором. Потом сел в авто и укатил.

- Появившуюся информацию о захламлении уличной территории крупногабаритным мусором мы проверили, - сообщил сайту «Комсомольская правда» официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко. - Полицией города назначено проведение проверки, в ходе которой был установлен водитель грузового автомобиля, допустивший складирование обрезков поролона в неустановленном месте на муниципальной земле.

Полиция увидела это фото в соцсетях и организовала проверку. Фото: соцсети

Водителем, вывалившим мусор, оказался 51-летний житель Апшеронского района. Он работает шофером на мебельном производстве. Сам завод как раз и находится рядом с тем местом, куда свалили отходы.

- За нарушение правил благоустройства на гражданина составлен административный протокол, предусматривающий штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей, - пояснил Коноваленко.

Оштрафуют и предприятие, которому принадлежит грузовик. Юридическому лицу в таком случае несколько мешком с мусором обойдутся дороже. Ему придется выплатить штраф в размере от 15 до 50 тысяч рублей.