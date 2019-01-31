Вне зоны доступа

Сегодня сложно представить современную жизнь без Сети. Почти каждый из нас зарегистрирован в социальных сетях, пользуется мессенджерами, где постоянно общается с родными, друзьями и коллегами по работе. Интернет стирает расстояния и позволяет любые вопросы решить на порядок быстрее.

- Но вот, представь, в один миг Сеть «упадет», а когда вернется неизвестно - тут же запаникуешь! – уверяли меня друзья.

- Готова поспорить, что нет. Родители же наши как-то жили без Всемирной паутины, - настаивала я, соглашаясь на отчаянный эксперимент - прожить один день без Интернета.

Казалось бы – плевое дело. Но как же я ошибалась…

Мое утро, как и у большинства людей, начинается далеко не с кофе. Толком не продрав глаза, рука машинально тянется к прикроватной тумбочке за телефоном. Обычно перед тем, как встать, я читаю новости, узнаю, что произошло за ночь, проверяю почту, сообщения в соцсетях. И вот, не нащупав свой смартфон, сначала появляется легкое волнение – где же он? А потом вспоминаю, как с вечера спрятала мобильник во избежании соблазнов. Эксперимент же! Ну что ж - придется нарушить утренний распорядок.

Из спальни отправилась прямиком на кухню, чтобы приготовить полноценный завтрак для семьи. Обычно на кулинарные изыски времени не хватает, но не сегодня. За каких-то полчаса на столе появились горячая овсянка, гренки и любимое лакомство детей - сырники с вареньем. Кушать подано!

Ребятня, усевшись за стол, тут же просит включить мультики – говорят, так гораздо вкуснее. Я уже было потянулась за пультом и тут вспоминаю - без интернета наше «интерактивное ТВ» не работает. Обычно за завтраком мы смотрим серию любимого мультфильма «Маша и медведь», который я записываю для детей с вечера, когда они уже уснули. Так привыкла к сервису, что из головы вылетело: нет Сети - не работает и приставка.

Когда подключили интерактивное телевидение, тариф, количество каналов и их тематику выбирали сами.

Чтобы не провалить эксперимент, предлагаю детям один день позавтракать без мультиков, мол, вырубили интернет в доме. Таких расстроенных лиц я давно не видела… То время, которое я сэкономила, когда проснулась, ушло на воспитательно-утешительную беседу с отпрысками.

Когда дети ушли в школу, я начала уборку и тут грустно уже стало мне. Генералить квартиру я люблю под какой-нибудь сериал или фильм, главное, чтобы фоном шел разговор. Но в отсутствии интернета пришлось напевать песенки себе под нос. Ох, такого скучного и быстрого наведения порядка у меня еще не было. Интересное наблюдение. Мой персональный хронограф уже настроен так, что на влажную уборку комнаты у меня уходит ровно одна серия «Игры престолов», которую смотрю в онлайне, - если больше, значит, я - копуша. А тут… ритм сбит. Вроде бы, ничего страшного. Но дискомфорт непривычный.

Закончив дела по дому, я собралась, чтобы съездить за посылкой на другой конец города. Путь неблизкий. В том районе, где находится служба доставки, была лишь раз. Конечно, если б не эксперимент, я бы вбила адрес в навигатор, и за пару минут проложила маршрут. Но решила действовать по-старинке и спросила путь у прохожих.

Пока искала нужную улицу, вдруг задумалась - я утюг выключила? Ломала голову, но так и не вспомнила, стала нервничать. Хотя будь у меня смартфон в кармане, уже давно бы забрала посылку и получила оповещение, если дома что-то не так. По всей квартире недавно установили датчики дыма, протечки, открытия дверей и окон, а потому о форс-мажорах не переживаю никогда. Но сегодня «умного дома» под рукой нет, потому скрестила пальцы – хоть бы обошлось.

"Умный дом" позволяет следить за всем происходящим в квартире и при этом находиться в любой точке земного шара.

Найти адрес, не используя Сеть, оказалось плохой затеей. Большинство тех, кто искренне хотел мне помочь, показывал мне неверную дорогу. В итоге, посылку я забрала через два с половиной часа, хотя планировала потратить час. Как там говорят: язык до Киева доведет? Точно не меня.

Сломя голову, я неслась обратно домой - детей из школы пора было забирать. И вновь ловлю себя на мысли - меня бы выручил Интернет. Сейчас бы просто посмотрела по смартфону, где мои дети. Сервис контролирует местонахождение чада с помощью GPS - у моих ребят навигация в часах. Если они уходят далеко от дома, школы или секции, мне моментально приходит уведомление. А сейчас мои дети без присмотра - что с ними, как они?

Ребенок обожает носить стильные часы, а мне нравится, что я всегда могу узнать, где он находится.

К счастью, своих ребят с занятий я забрала почти вовремя - после уроков их задержала классный руководитель. Но стоит признать - без интернета я как без рук. В любой другой день я лишена была бы тревоги, получив сообщение по ватсапу.

Спор я, естественно, проиграла. С трудом выдержав эксперимент, поняла, что возвращаться в то время, когда наши родители были молоды, колбаса вкуснее, а деревья выше, совсем не хочется. Хорошо здесь - в веке цифровых технологий, где все идет чуточку вперед, в мире, в котором все под рукой, в том числе, интернет, который работает на тебя.