Из-за теплой погоды на Кубани на месяц раньше зацвели подснежники и морозники

Если верить прогнозам синоптиков, тепло в Краснодарском крае будет еще как минимум неделю. Только в столице Кубани столбики термометров поднимутся до +11 - +15 градусов. Не мерзнут и жители остальных районов региона. Тепло и в горах, да настолько, что из-под земли выглянули первоцветы.

- Сейчас первые подснежники появились в Тиссо-самшитовой роще Сочи и на кордоне Гузерипль в Адыгее, там, где уже сошел снег, - рассказала замдиректора по экологии и просвещению Кавказского биосферного заповедника Ольга Пегова. - В заповедной роще снега нет, белые цветы появились сквозь ковер опавшей осенней листвы. Есть подснежники, появляются первые морозники и цикломены. Кандык еще не зацвел. Он обычно начинает цвести в конце февраля - начале марта. Но если солнце будет активно сейчас, он может распуститься и раньше.

Подснежников в Кавказском биосферном заповеднике уже много. Фото: Кавказский биосферный заповедник

- Погода для косточковых - нормальная, никаких опасностей нет, - заверил начальник отдела садоводства министерства сельского хозяйства Краснодарского края Евгений Крицкий. - Так что урожай будет хороший, во всяком случае, не ниже, чем был в прошлом году. Единственное, что может внести коррективы - это так называемые возвратные заморозки весной во время цветения растений. Если они будут от минус двух, то и урожайность снизится, часть цветков просто погибнет. А если весна пройдет мягко, все будет хорошо.

Морозник цветет. Фото: Кавказский биосферный заповедник

Но, судя по прогнозам, погода еще поморозит Кубань. Синоптики предсказывают в регионе затяжную зиму.

Цикламены тоже вовсю цветут. Фото: Кавказский биосферный заповедник

- По прогнозу Росгидрометцентра, март в Краснодарском крае будет не такой теплый, как обычно, - говорит главный метеоролог Кубани Андрей Бондарь. - Ожидается понижение температуры и даже заморозки. А вот в начале последнего зимнего месяца нас ждут так называемые февральские окна.

Похолодание придет в регион уже с 9 февраля, а с 14-го числа возможен и снег.

Первые подснежники в Краснодарском крае. Фото: Кавказский биосферный заповедник

ВАЖНО

Почему не надо рвать первоцветы

- Как правило, первыми распускаются самые сильные цветки из всей популяции. И когда их срывают, не успевает созреть корневая система, растение не набирает силу и со временем отмирает, - говорит Ольга Пегова. - То есть, прерывая вегетативный цикл, люди не дают цветку завершить весь свой жизненный цикл и тем самым сохраниться, отчего подрывается вся популяция. То есть самых сильных особей по факту уничтожают.