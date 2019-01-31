2019-01-31T14:30:52+03:00
Общество

Снег в Краснодаре: Дороже всего убирать, хоть его и нет

Столица Кубани стала самым дорогим в стране городом по расчистке заносов
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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А дешевле всего уборка снега в ВолгоградеА дешевле всего уборка снега в ВолгоградеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Когда говорят про снег в Краснодаре, горожане лишь ухмыляются и вспоминают, что видели его когда-то там. Снежные деньки «холодной» краснодарской зимой можно по пальцам одной руки пересчитать. Что уж тут говорить, про сугробы или снеговиков… Южная столица больше специализируется на посыпании песком обледенелых дорог. Но это другая история.

В остальной же России снегопады, да такой силы, что по полметра наваливает за ночь. Грейдеры и прочая техника едва успевают.

А вот и парадокс. Очистка города, который меньше всего нуждается (в сравнении с большинством других уголков страны) в уборке, будет стоить больше всего. Впереди разве что Москва и Санкт-Петербург.

- Согласно последним данным, Краснодар занял 21 место из 23 по доступности этой услуги - 1 188 рублей в час. Впереди только Санкт-Петербург - 1 879 рублей и Москва - 2 061 рубль, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» аналитики портала «Авито». – Дешевле всего уборка снега в Волгограде – в среднем услуга стоит 371 рубль. На втором месте Ульяновск - 432 рубля, на третьем – Барнаул. Там просят 455 рублей. В целом по стране средний ценник составляет 811 рублей.

НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА

Откуда такая цена? Вопрос. Вероятно, что тут работает схема южных таксистов: лучше отвезти одного пассажира за 2 000 рублей, чем десятерых за 200. Ведь по нужности уборки снега Краснодар вообще на 22-м из 23. Тут, опять же, мало удивительного, ведь снега толком и нет. С той же Самарой не сравнить.

Но это еще не все. Цена за год выросла почти на четверть - на 23%. Чем это обусловлено - инфляцией, ценой на горючее, налогами? Тоже вопрос. Таким ростом аппетитов похвастаться не может никто. В столице и в Питере вообще цены сбавляют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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