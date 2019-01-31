«Она безнадежна!»: В Краснодаре спасли кошку с пулей под сердцем, которую хотели усыпить в Астрахани

- Маша, лови птичку! - девушка бросает на пол синтепоновую игрушку. Пушистик вылетает из-за угла комнаты и бежит ловить свою добычу.

Настоящая охота уже в прошлом - сегодня кошка живет в тепле и уюте. Глядя на эту игривую черную-белую красотку, сложно представить, что еще месяц назад ее собирались усыпить... От смерти пушистика спасли краснодарские айболиты.

Еще одну мышку поймаю и все! Фото: instagram.com/terracat_cafe

Сама кошка из Астрахани, жила у пожилой женщины. Когда хозяйка умерла, новые владельцы жилья избавились от животного. Осенью Маша оказалась на улице.

Привыкшая к теплу и заботе, она начала заново учиться жить, вернее, выживать. Во время морозов кошка ютилась под машинами или в подвалах многоэтажек, пряталась от собак и пыталась добыть себе пищу.

- В какой-то из декабрьских дней я и увидела кошку. От местных бабулек узнала ее судьбу. Подобрала, пригрела, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» волонтер астраханского приюта для собак и кошек Наталья. - Какая кличка была у кошки, я не знала. Назвала ее Маша, это первое, что пришло мне в голову.

Наталья ухаживала за кошкой, кормила, параллельно пыталась пристроить. Однако Маша внезапно заболела.

- Я заметила, что к своей еде она практически не притрагивается, слабая стала, неигривая. Потому отвезла кошку в ветклинику. Там, первым делом, ей сделали рентген, - продолжает Наталья.

На снимке ветеринары ожидали увидеть, что угодно, но никак не настоящую пулю.

Пуля застряла между сердцем и легким. Фото: vk.com/spasemgivotnixpriuta

- Видимо, пуля, которая застряла между сердцем и легким, задевает какой-то нерв. Конечно, можно было бы ее извлечь, но, боюсь, ваш питомец просто не выдержит операцию, - объясняли медики, показывая на белую точку на снимки. - Так что выход только один... Поверьте, она безнадежна.

Выслушав ветеринаров, девушка не торопилась прощаться с Машей. За помощью обратилась к своей знакомой, которая работает ветеринаром в Краснодаре.

Сейчас пуля уже не доставляет неудобств кошке. Фото: vk.com/spasemgivotnixpriuta

- Первое, что меня смутило, - это «лечение» по рентгеновскому снимку. Необходимы были дополнительные обследования, которые почему-то делать не захотели, просто поставив на животном крест, - недоумевает Нина Джанаева. - Я была уверена, что у кошки ничего серьезного нет. Поэтому попросила Наташу привезти ее в Краснодар. Мы нашли доброжелательного водителя bla-bla-car. Вместе с ним Маша и отправилась в путешествие длиной более, чем 800 км.

Спустя 10 часов кошка прибыла в кубанскую столицу - здесь ее радушно встретила Нина. Животное снова обследовали и о, чудо! Инородное тело, оказывается, жизни не угрожает.

- Травма оказалось старой. Видимо, пару лет назад в нее кто-то выстрелил из пневматического пистолета. В случае, если бы оружие было более серьезным, пуля прошла бы навылет, - объясняет Нина. - Удалять пулю не было смысла, она абсолютно никаких неудобств Маше не доставляла, к тому уже давно закапсулировалась. А причиной ее плохого аппетита стал копростаз или по-простому запор.

Маша ждет новых хозяев.

Маше заменили корм на тот, что подходит для ее желудка. И уже спустя пару дней она стала, как прежде, активной, игривой девочкой.

Сейчас двухцветная красавица временно поселилась в одном из котокафе города. Она с удовольствием играется с гостями и готова подарить любовь и ласку своим новым хозяевам.