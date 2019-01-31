«Звонишь на уроке? Я тоже люблю рисковать»: в школах Кубани запретили пользоваться телефонами на занятиях

Со звенящими гаджетами на уроках среди учеников и педагогов сражаются постоянно. Только на ЕГЭ для электроники предусмотрены специальные контейнеры, чтобы будущий абитуриент не умудрился списать. Но с января этого года во всех школах края по-своему борются с гаджетами, которые мешают детям учиться.

- Никакого полного запрета на электронику нет, это сделать невозможно, речь идет об ограничении, чтобы не мешать учебе, - говорит замначальника управления образования Тихорецкого района Ирина Скорищенко. – Краевой приказ министерства образования, науки и молодежной политики края «Об упорядочении организации режима работы общеобразовательных школ» был принят 20 декабря 2018 года. Он дает возможность школам края принимать свои положения о мобильных телефонах и планшетах, которыми пользуются ученики на уроках. У каждой школы свои требования. Например, перед занятиями дети могут сдавать свои телефоны как на ЕГЭ в специальные контейнеры. В другом учреждении ученики делают это, когда приходят в школу и т.д.

Псс, Вовка, а тебе когда мобильник вернули?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новороссийск

В школе № 21 им. А. С. Пушкина у злостных любителей посидеть в телефоне на уроке будут забирать электронику и хранить в сейфе директора до прихода родителей. Раньше в этой школе перед началом урока преподаватели собирали телефоны в специальный контейнер, как на ЕГЭ, но это не работало. Ученики хитрили, клали в ящик чехлы от мобильников или говорили, что забыли телефон дома.

- На педсовете мы решили, что ребенок перед началом урока выключает телефон и кладет в портфель, - говорит Субботина Ольга, замдиректора по научно-методической работе. – Положить на стол или в карман запрещено. На перемене дети могут звонить или писать смс, слушать музыку разрешаем только в наушниках. Учителям можно пользоваться телефоном как часами, звонить и разговаривать нельзя. За нарушения мы разработали систему наказаний. На первый раз делаем замечание, на второй раз -вызываем родителей к директору, третий раз - изымаем технику и храним ее в сейфе директора до прихода родителей. После беседы в присутствии ученика мы возвращаем телефон. Во время встречи решается, на какой срок ребенка ограничат в пользовании электроникой в школе. С этим локальным актом ознакомились под роспись родители и дети от 14 лет. К учителям аналогичные требования, телефон у них может лежать на столе без звука. Преподавателям мы делаем замечания, можем применить дисциплинарные взыскания, но таких случаев у нас еще не было. Я веду кубановедение, по моему мнению, уроки от этого стало вести проще.

Сочи

Часть родителей отказались от запрета на телефоны во время урока, мол, что-то же может случиться, а мы не держим связь с ребенком.

- Мы заранее провели опрос среди родителей, обсудили это и с учителями на педсовете, - говорит Ольга Шаталович, директор школы № 14. – В итоге решили, что оптимальный вариант – ставить телефон без звука и положить его в портфель во время урока. Ребенок чувствует виброзвонок, на перемене он сможет перезвонить. Этот локальный акт мы оформили, его подписали родители и ученики от 14 лет. Категорически мы не запрещаем пользоваться техникой. На контрольных мы просим не только убрать телефон без звука в рюкзаки, но и складываем их в одном месте в кабинете, в руках у детей только ручка. Ребятам с 1 по 5 класс тяжелее адаптируются к таким правилам, к ним мы относимся немного мягче, чтобы они плавно отучались от электроники во время урока.

По словам директора, преподаватели могут класть телефон на стол, но он должен быть без звука, говорить по нему запрещено. Если преподаватель просит ученика использовать телефон для выполнения задания, к нему применяют дисциплинарное взыскание. Это значит, что преподаватель не подготовился к уроку.

Краснодар

- Забрать гаджеты у ребенка мы не можем, ведь для этого необходимо создать место для хранения личного имущества, а его ведь его могут украсть или повредить, - рассказывает Олеся Дегтярева, директор СОШ № 93. – Поэтому мы пообщались на эту тему с родителями и решили, что на уроке дети будут класть мобильники в портфель в беззвучном режиме, а на перемене телефоном можно пользоваться как раньше. Мы понимаем, что для всех важно, когда ребенок на связи. Поэтому родителей дополнительно ознакомили с расписанием уроков, чтобы им не приходилось звонить во время занятий. Не во всех случаях это получается, но большинство согласились с этим. Перед началом урока преподаватель просит детей убрать телефоны в рюкзаки и поставить технику в беззвучный режим.

По словам Олеси Дегтяревой, если ученик нарушил правила, то вызывают его родителей в школу или классный руководитель общается с ними по телефону. Исключать из школы за такие регулярные проступки школа не имеет право. Те же требования предъявляют и к учителям. Только преподаватели могут класть мобильник на стол.

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