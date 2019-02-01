2019-02-01T11:21:12+03:00
Общество

Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края подал в отставку

Что стало причиной увольнения Александра Волошина пока неизвестно
Евгения ОСТРАЯ
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Александр ВолошинАлександр Волошин
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Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Волошин внезапно написал заявление на увольнение по собственному желанию. Вчера, 31 января, он покинул свой пост.

- Александр Михайлович больше не работает в министерстве, - сообщили "КП" - Кубань" в приемной главы ключевого ведомства. - Сейчас обязанности руководителя возложены на его первого заместителя Андрея Николаевича Кисилева.

Что стало причиной столь резкого ухода с поста в середине отопительного сезона, неизвестно. Напомним, Александр Волошин занимал пост министра топливно-энергетического и жилищно-коммунального ведомства с 2015 года. Его работу по ликвидации стихийных бедствий на Кубани неоднократно отмечалась руководтсвом края.

Более того, за устранение последствий крымского наводнения Волошин был награжден Почетной грамотой президента России.

Он родился 3 декабря 1956 года в станице Вознесенская Лабинского района. В 1980-м стал начальником ЖЭУ-2 в Армавире, а затем – директором. С 2003 года занимал пост первого замглавы Армавира. С 2007 года руководил департаментом ЖКХ Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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