«Он никакой не советник и медаль ему не вручали»: в Адыгее рассказали, что не выписывали награды брату сенатора Арашукова

В деле Арашуковых появляются все новые подробности. Например, в доме у Руслана Арашукова - гендиректора «Газпром межрегионгаз Астрахань» и АО «Газпром газораспределение Астрахань» нашли несколько удостоверений. Среди которых есть книжечка о том, что он - советник главы Республики Адыгея, а еще наградной документ к юбилейной медали «Республика Адыгея – 25 лет».

Руслан Арашуков - двоюродный брат сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, которого задержали за хищения газа на крупную сумму. Сенатора также подозревают в нескольких убийствах. По версии следствия, он причастен к смерти зампреда молодежного движения "Адыге-Хасэ" Асалана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. После того, как Рауфа Арашукова арестовали, задержали и его отца Рауля Арашукова и двоюродного брата Руслана Арашукова. Они сейчас находятся в СИЗО Лефортово в Москве. А в квартирах фигурантов уголовного дела начались обыски.

Руслан Арашуков проработал в Адыгее два года. На должность гендиректора «Газпром межрегионгаз Майкоп» его назначили в июне 2016 года, а в сентябре 2018–го он перебрался в Астрахань, где возглавил ведомство.

Когда Руслан Арашуков приступил к работе в Адыгее, первым делом начал проводить большую инвентаризацию.

В кабинете главы Адыгеи Арашуков появлялся часто. Фото: adygheya.ru

- Выявлены, проанализированы и уже устраняются причины образования общей суммы задолженности, которая накапливалась годами, - заявил через два месяца после того, как приступил к работе Арашуков. - В результате мы выяснили, что основная часть большого долга связана с потерями природного газа. Эта ситуация уже исправляется, все утечки будут устранены и халатное отношение сотрудников строго пресечено.

- Вообще же, проработал у нас Руслан Арашуков недолго, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в администрации Адыгеи. – Чем-то особенным не запомнился, хотя при нем республике списали большой долг за газ – около 2 млрд рублей.

А вот сами жители Адыгеи часто жаловались на грабительские тарифы за «голубое топливо». Народ отказывался платить по счетам, которые были слишком большие, и забросал жалобами администрацию республики. В ноябре 2017 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов даже встретился с Русланом Арашуковым, чтобы обсудить этот вопрос. К этому времени в администрации провели анализ жалоб населения, который показал, что люди недовольны и работой контролёров газовой компании. В 2017 году власти получили 1306 жалоб от местных жителей. Когда подключились чиновники, более 160 абонентам сделали перерасчёт. На той встрече с Кумпиловым Арашуков заявил, что будет разработан план.

- Мы объявим амнистию тем, у кого есть нарушения. Это не коснётся злостных нарушителей – тех, кто похищает газ, - сказал тогда глава майкопского Газпрома.

А через время и появилась информация о том, что «Газпром» списал огромный долг Адыгее.

Что же до удостоверений, которые нашли при обыске дома у бывшего гендиректора «Газпром межрегионгаз Майкоп», то источник в администрации Адыгеи сообщил, что никаких медалей Арашукову не выдали.

- Не был Руслан Арашуков и советником главы Адыгеи, - пояснил наш источник. – Единственное, что ему присвоили - почетное звание «Заслуженный работник промышленности РА» за вклад в развитие промышленности.

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