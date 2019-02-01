2019-02-01T15:45:08+03:00
Общество

Ирина Шейк прилетела к родной сестре в Краснодар

Поклонники заметили ее в столовой
Андрей ГОРЕЛОВ
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Ирина Шейк. Фото: InstagramИрина Шейк. Фото: Instagram
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Одна из самых востребованных супермоделей мира прилетела накануне в Краснодар вместе со своей сестрой Татьяной. Бывшая пассия футболиста Криштиану Роналду зашла в столовую, где ее заметили поклонники.

ФОТО: Соцсети

ФОТО: Соцсети

По словам очевидцев, перед Шейк выстроилась очередь из желающих получить автографы. Супермодель пообщалась с поклонниками. Она сказала, что прилетела в Краснодар со своей сестрой Татьяной.

ФОТО: Инстаграм Ирины Шейк

ФОТО: Инстаграм Ирины Шейк

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ИСТОЧНИК KP.RU

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