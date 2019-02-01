На Кубани мужчину за убийство жены-журналистки приговорили к 12 годам заключения

Суд вынес приговор 36-летнему Анатолия Леонтикову, убившему свою бывшую супругу, известную в Лабинске журналистку Жанну Вебер.

Напомним, трагедия произошла 26 декабря 2017 года. В тот день женщина, как обычно, пришла с работы и стала заниматься домашними делами: готовить еду, мыть посуду. В какой-то момент через окно ее бывший супруг проник в дом. Между ней и Анатолием вспыхнул скандал.

Словесной перепалкой ссора не закончилась. Разъяренный муж в порыве гнева схватил пистолет и сначала стал пугать Жанну, то и дело приставляя ствол к голове. Но в один момент его ярость достигла пика, и он нажал на курок и выстрелил женщине в голову.

Скорую вызвали услышавшие шум соседи. Но спасти журналистку не удалось - спустя 2 часа она скончалась в центральной районной больнице от огнестрельного ранения.

Анатолий же подался в бега. После случившегося он забрал мальчика, который в момент убийства находился был в своей комнате, и увез к своим родителям в Армавир.

- Однако позже Леонтиков сам явился в полицию, - сообщали «КП» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, началось расследование. И вот стало известно, какое наказание получил убийца.

После совершенного преступления Анатолий скрылся - его объявили в розыск.

- Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ «Убийство», ст. 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища», ст. 222 УК РФ «незаконное приобретение оружия», к 11 годам 10 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Несмотря на большое количество доказательств, Леонтиков признал свою вину частично. После оглашения приговора в Лабинском городском суде он подал жалобы, в которых указывал, что наказание было избрано чрезмерно суровое. Мол, преступление он совершил в состоянии аффекта, к тому же написал явку с повинной.

- Однако Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор. На данный момент он уже вступил в силу, - добавляют в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сын Жанны остался с бабушкой.

Последние два года Жанна работала в управлении культуры лабинской администрации и периодически готовила новости культуры и спорта для телекомпании. Журналистке было всего 29 лет. У нее остался маленький сын. Сейчас он живет со своей бабушкой - мамой убитой девушки.

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36-летний Анатолий и 29-летняя Жанна поженились несколько лет назад. Отношения у них всегда были сложные, говорят соседи. Последнее время всем заявляли, что в разводе, хотя жили вместе. Каждую неделю ссоры, скандалы, крики. И этот зимний вечер не стал исключением (читайте далее)